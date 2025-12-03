El PSOE exige "celeridad" al PP después de que los populares hayan pedido más tiempo para enmendar el Estatuto

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, ha reclamado este miércoles al PP la "celeridad" necesaria para que la reforma del Estatuto de Autonomía pueda ser definitivamente aprobada en el Congreso "en el primer trimestre del 2026".



Un plazo que los socialistas consideran "posible", pero siempre y cuando los dos grandes partidos "hagamos y cumplamos con nuestros deberes". Así lo ha dicho, a preguntas de los periodistas antes de participar en el acto institucional por la Constitución que se ha celebrado en las Cortes regionales, después de informar de que el PP ha solicitado en la Cámara Baja una ampliación del plazo de presentación de enmiendas.

Gutiérrez ha recordado que el periodo inicial concluía el 11 de diciembre y que los socialistas ya han cumplido con su parte. "Como saben, ya tenemos los ponentes nombrados en el Congreso de los Diputados", ha señalado. Los designados por el PSOE son el propio Sergio Gutiérrez, Luis Carlos Sahuquillo y Cristina López. "Faltan los del Partido Popular", ha advertido.

El dirigente socialista ha apuntado que el PP ha pedido una nueva prórroga "hace apenas unos días" y ha confiado en que se limite "solo a una petición de ampliar durante 15 días ese periodo". Su objetivo, ha dicho, es que las negociaciones comiencen inmediatamente después de Navidad. "A la vuelta del mes de diciembre, a la vuelta de las Navidades, a trabajar en la ponencia", ha asegurado.

"El Partido Popular debe acelerar también en el Congreso el nombramiento de ponentes y la presentación de enmiendas. Dejar de prorrogar esas enmiendas y facilitar también que los trabajos continúen con celeridad y con consenso", ha afirmado.

Ejemplo nacional

El diputado toledano ha subrayado que el Estatuto castellanomanchego, cuya reforma ha sido pactada por el PSOE y el PP, representa hoy el mayor símbolo del espíritu constitucional. "Es el ejemplo más claro de lo que fue la Constitución y de lo que fue el espíritu de la Transición que la hizo posible", ha defendido Gutiérrez.

"Hoy creemos que es más necesario que nunca volver a los principios que hicieron posible la Constitución: el respeto, la pluralidad, el consenso, el diálogo", ha añadido en la misma línea.

Y ha finalizado: "Nos tenemos que comprometer hoy a que el espíritu de la Constitución se mantenga en el espíritu del Estatuto de Autonomía y de poder tenerlo aprobado en el Congreso en el primer trimestre del 2026".