Feijóo vuelve a salvar a Page: "No vamos a criticar a quien mantiene cierta coherencia en un partido incoherente"

Alberto Núñez Feijóo flanqueado por el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Javier Longobardo

El presidente nacional de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exhibir su sintonía con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, de quien ha asegurado que dice "cosas muy sensatas".

Feijóo, que ha intervenido en el XIII Congreso Nacional que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebra estos días en Toledo, ha sido cuestionado por las declaraciones que había efectuado momentos antes el presidente castellanomanchego alertando de que el acercamiento exhibido por Pedro Sánchez hacia Junts significa seguir "arrodillado ante Puigdemont" y puede conllevar un "disgusto" electoral para el PSOE.

Ante esta reflexión, el líder nacional de los 'populares' ha afirmado que desde su partido "no vamos a criticar a alguien que mantiene una cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente".

En este sentido, Feijóo ha reconocido que "García-Page dice cosas muy sensatas que después no se llevan a la práctica" por dos motivos: o bien porque "nadie le hace caso" o porque "las dice por decir".

En cualquier caso, estas manifestaciones del presidente nacional del PP mantienen la línea que exhibe desde que accedió al cargo de no criticar a un político con el que siempre mostró una sintonía especial en su etapa de presidente autonómico de Galicia pese a militar en partidos diferentes. De hecho, ambos mandatarios coincidieron e incluso llegaron a hacer frente común en materias como la financiación autonómica.

Y es que desde que Feijóo llegó a Génova no se contabiliza ni una sola crítica directa hacia Page. Es más, esta es una de las contadas ocasiones en las que el político gallego ha pronunciado el nombre de dirigente castellanomanchego.

Contraste

Una postura de tibieza que contrasta con el discurso duro que suele exhibir el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien sin ir más lejos, nada más producirse la intervención de Page ha criticado que haya "abandonado por completo a Castilla-La Mancha" para centrarse en "los problemas del PSOE".

"A Page le preocupa que al PSOE le vaya mal", mientras que ha insistido en que a él le preocupa "lo que de verdad está pasando en España y en Castilla-La Mancha por culpa de las decisiones de Pedro Sánchez".

Por lo demás, Feijóo ha aprovechado su intervención ante los miembros del SUP que Sánchez esté "perdiendo la dignidad" en su última maniobra de acercamiento a Puigdemont.