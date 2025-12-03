Feijóo plantea pasar de Igualdad a Interior las competencias de violencia de género: "La Policía es la primera garantía"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este miércoles en el XIII Congreso Nacional que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha celebrado en el Hotel Beatriz de Toledo, un acto en el que ha desvelado su propuesta de derivar al Ministerio del Interior la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, una potestad que recae en Igualdad.

El protocolo de medidas de protección integral contra esta forma de violencia, un procedimiento instaurado en los primeros años 2000 y renovado varias veces después, ha disociado las medidas de prevención y asistencia de las de protección policial. Además de tramitar las denuncias correspondientes, los cuerpos de seguridad adscritos a Interior solo se han encargado, hasta la fecha, de vigilar el entorno de las mujeres amenazadas —y en riesgo manifiesto—, una cobertura brindada bajo el sistema Viogén.

Feijóo ha señalado al departamento que actualmente dirige Fernando Grande-Marlaska como el más adecuado para la protección amplia de este colectivo. En el mismo sentido, ha reprobado las recientes declaraciones realizadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha cuestionado la labor que realizan los cuerpos de seguridad en la atención a estos casos.

La responsable de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía se ha referido al obstáculo que para algunas afectadas supone el trato con uniformados. Sin embargo, el gallego ha proclamado que "la Policía no es la primera barrera, es la primera garantía".

El líder del PP ha relacionado la supuesta desconfianza que ha revelado Montero con las políticas que han aplicado las "ministras de Igualdad de este Gobierno". A Irene Montero y a Ana Redondo les ha afeado "sus declaraciones, sus decisiones y sus legislaciones irresponsables".

Así, la "creciente desprotección de las mujeres" es una situación que deriva en un "cóctel letal" en el que se mezclan los fallos en las pulseras antimaltrato, el aumento de las violaciones y una ley del 'sólo sí es sí' que pretende derogar. A partir del dato de que uno de cada cuatro violadores es reincidente, el líder del PP ha confirmado su apuesta por la extensión de la prisión permanente revisable para este tipo de crímenes.

Sobre la polémica por las denuncias efectuadas contra Francisco Salazar, excolaborador de Pedro Sánchez dentro del organigrama socialista, ha comentado que "no puede proclamarse defensor de las mujeres quien las abandona en su propia casa", por lo que ha pedido "coherencia absoluta" a la formación rival.

Diez medidas

En su intervención en la capital de Castilla-La Mancha, el líder de la oposición también ha desgranado el decálogo de medidas contra la inseguridad que aspira a instaurar desde el Gobierno. Los "compromisos" que ha desplegado ante decenas de afiliados del SUP apuestan tanto por el endurecimiento de los castigos, para frenar la reincidencia, como por una mejora de las condiciones laborales de los agentes.

El presidente del PP ha subrayado que "España tiene que seguir siendo un país seguro", un deseo para el que se requiere una "estrategia integral más ambiciosa de la que tenemos". Al respecto, ha asegurado que "hay indicadores que nos preocupan mucho" y ha enumerado el repunte de violaciones, de agresiones sexuales y de homicidios y tentativas como los capítulos más afectados por la criminalidad.

"La mitad de los españoles cree que la seguridad está empeorando, y esto no podemos resolverlo diciendo que esto es una inventada", ha dicho sirviéndose de una expresión usada por Sánchez.

También Feijóo ha clamado contra la multirreincidencia y ha desvelado su intención de endurecer la pena cuando se acumulen varios delitos y de tramitar expulsiones inmediatas cuando "se trate de ciudadanos extranjeros". En todo caso, estos supuestos los recoge una "ley aprobada en el Senado" que desde el PP han urgido a que se apruebe en el Congreso.

Por otra parte, ha prometido la "creación de una figura penal específica" para los adolescentes que se integren en bandas juveniles y ha convocado a los cuerpos de seguridad a luchar contra el crimen organizado, atender la cibercriminalidad y atajar la okupación en 48 horas.

El presidente nacional del PP ha desgranado diez medidas para reforzar la seguridad en España. Javier Longobardo

El PP ha esbozado un protocolo actualizado contra las armas blancas y la creación de programas preventivos en el ámbito escolar para edades tempranas.

A favor de las peticiones policiales

Por último, Feijóo ha demandado "más seguridad para los que veláis por ella", una aspiración que incluye la equiparación salarial, el reconocimiento de profesión de riesgo y la jubilación anticipada, tres demandas del histórico sindicato y del conjunto del cuerpo.

Del mismo modo, ha garantizado una actualización de las dietas: los populares pretenden incrementar su cuantía por encima de los 74 euros diarios que cada efectivo percibe ahora.

En clave política, el máximo responsable del PP ha remarcado su intención de no gobernar de la mano de "partidos que difaman a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", una alusión velada a los pactos del PSOE de Sánchez con formaciones como Bildu.