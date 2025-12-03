Castilla-La Mancha reivindica la vigencia de la Constitución y Page ve "absolutamente alocado" devolver competencias

Las Cortes de Castilla-La Mancha han conmemorado este miércoles el Día de la Constitución con un acto institucional que ha reivindicado la igualdad, la convivencia y los derechos fundamentales. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha celebrado la Constitución como "el mayor éxito colectivo" de España y ha resaltado la coincidencia con la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se tramita actualmente en el Congreso.

"Es una muy bonita y hermosa coincidencia", ha señalado Page, destacando que la reforma del Estatuto se ha llevado a cabo por consenso y con la participación de múltiples sectores representados en la sala. "Era condición sine qua non, como tendrían que ser todas aquellas cosas que se hacen con altura de miras. Pero es que, además, se ha hecho contando con la participación de multitud de sectores que hoy se ven aquí representados y les agradezco a todos que nos acompañen", ha dicho.

El presidente ha subrayado que se trata de un estatuto "plenamente leal" y "pensado en positivo", que blinda "al máximo posible" las conquistas sociales en sanidad, educación y prestaciones sociales "de forma milimetrada". Ha defendido que Castilla-La Mancha no busca "acaparar competencias por si acaso algún día podemos desconectar, que es lo que buscan los independentistas y todos aquellos que buscan la separación del país".

Contra el centralismo

Page ha cargado contra quienes, como hace Vox, plantean devolver competencias al Estado en sanidad o educación, calificando la idea como "absolutamente alocada". "No solo sería imposible, sino que además sería enormemente perjudicial para la región", ha enfatizado.

El presidente ha vinculado esta conmemoración con la transición democrática y ha reflexionado sobre el momento político actual. "Hoy, con la realidad política española, culpa de todos, de la propia clase política, sería absolutamente impensable, no ya una reforma y menos aún alumbrar una Constitución, y esto nos tendría que hacer pensar", ha afirmado. Ha criticado el frentismo y la politización del odio y se ha preguntado: "¿En qué momento hemos llegado a considerar que dialogar y pactar es sinónimo de traicionar?".

Desde esta perspectiva, ha planteado abrir una década de consensos en España, para armonizar servicios como la tarjeta sanitaria o la cartelería turística y mejorar la eficacia del Estado. "España no necesita cambiar ni de Constitución ni de régimen, solo necesita mejorar y hacer más eficaz lo que ya se ha hecho", ha defendido.

Premios 'Diké'

Por su parte, Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha resaltado la "valentía" que supone apostar por la convivencia y ha presentado los premios 'Diké', creados para reconocer a personas y colectivos que luchan contra la injusticia y defienden los derechos humanos.

El galardón internacional ha recaído en Unrwa, que "ha defendido al pueblo palestino ante el brutal genocidio", mientras que el nacional será para los municipios de Villamalea y Tarazona de la Mancha, por su labor en la regularización de extranjeros. La cantante albaceteña Rozalén recibirá un premio por la difusión de la cultura de la paz, la igualdad y la convivencia.

Bellido ha criticado a quienes quieren "sustituir la democracia por la odiocracia, por la idea de que odiando vamos a conseguir algo mejor" y ha resaltado que los premios vinculan la democracia con la defensa de los derechos humanos.

El jurado ha estado formado por él mismo y los rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Alcalá. La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en Toledo.

Himno de España

El acto ha concluido con el izado de las banderas de España, Castilla-La Mancha y Europa por tres representantes del ámbito de la discapacidad. Finalmente, ha sonado el himno de España.

El izado de las banderas. Cortes CLM

Entre los asistentes estaban las máximas autoridades policiales, militares, sindicales, universitarias, empresariales y eclesiásticas de Castilla-La Mancha, así como directores de los principales medios de comunicación y representantes del tercer sector.

No han asistido, sin embargo, el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, que ha acompañado a Alberto Núñez Feijóo en el congreso nacional del sindicato policial SUP, ni los diputados regionales de Vox, en línea con la tradición de años anteriores.