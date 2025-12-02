Interior acelera la construcción de tres cuarteles de la Guardia Civil y una Comisaría en Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros ha declarado de "interés público" la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo), Villarrobledo (Albacete) y Miguelturra (Ciudad Real), así como la nueva comisaría de la Policía Nacional en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Estas cuatro obras forman parte del Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029 que prevé un total de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, presupuestadas en 262,8 millones de euros.

Según ha informado el Gobierno, se trata de "obras en infraestructuras policiales ya programadas" y cuyos proyectos "se agilizarán" con esta declaración de "interés público".

La Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 19 proyectos, entre los que se recogen la construcción del nuevo cuartel de Los Yébenes (Toledo) o de la nueva comisaría de Policía Nacional en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con una inversión de 44,2 millones.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil impulsará 51 actuaciones por importe de 89,7 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos, entre las que se incluyen la construcción del nuevo acuartelamiento de Villarrobledo (Albacete).

De su lado, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume seis proyectos con una inversión total superior a los 25,1 millones de euros. Entre ellos se encuentra el cuartel de Miguelturra (Ciudad Real).

Por último, la Dirección General de la Policía Nacional asume otras 54 actuaciones por importe de 103,7 millones de euros, ninguna de ellas en Castilla-La Mancha.