La criminalidad crece un 5,1 % en Castilla-La Mancha y los delitos sexuales escalan un 16,8 %

Castilla-La Mancha ha cerrado el tercer trimestre del año con un incremento del 5,1 % en la tasa de criminalidad respecto al mismo periodo de 2024 y una escalada del 16,8 % en lo que respecta a los delitos contra la libertad sexual.

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al tercer trimestre de 2025 que ha sido publicado por el Ministerio del Interior y que también recoge una importante subida del 17,9 % en los ciberdelitos.

En total, de enero a septiembre de 2025 se han contabilizado 65.240 infracciones por las 62.062 de 2024. La mayor parte de ellas -49.620- han correspondido a delitos convencionales, que apenas han registrado un incremento del 1,6 %, y 15.620 a ciberdelitos, ya sean de estafas informáticas (13.703 que suponen un 17,7 % más) u otros ciberdelitos (1.917 que elevan la subida al 19,9 %).

Dentro de los delitos convencionales, llama la atención ese repunte en los delitos contra la libertad sexual. En lo que va de año, se ha producido 577 por los 494 que habían sido recabados en 2024. Dentro de este apartado, las agresiones sexuales con penetración han pasado de 92 a 117, es decir, un 27,2 % más, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual también han ido a más, de 402 a 460 (+14,4 %).

Otro de los apartados que refleja un incremento notable (16,7 %) es el de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria después de que en los primeros nueve meses de 2025 su contabilización se haya situado en 1.047 frente a los 897 de un año antes.

También hay que destacar que en los primeros nueve meses de 2025 se ha producido un delito de secuestro, el único apartado que terminó con su casillero a cero hace un año.

Caen homicidios, robos y drogas

Por otra parte, este balance también refleja una caída tanto de los casos de homicidio como de los de robo en todas sus tipologías y tráfico de drogas.

En lo que llevamos de 2025, se han producido un total de 7 homicidios dolosos y asesinatos por los 11 contabilizados a finales de septiembre de 2024. Esto se traduce en una caída del 36,4 %.

En el caso de los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, el descenso es mucho menos acusado, apenas del 2,4 % al pasar de 41 hace un año a 40.

En el capítulo de los robos, la mayor caída se produce en los robos con fuerza dentro de domicilios (-19,1 %) al haberse registrado 2.119 este año por los 2.620 de un año atrás. Si a estos les sumamos los robos con fuerza que se han producido en establecimientos y otras instalaciones también se observa un descenso del 15,6 %, de 3.711 en 2024 a 3.131 este año.

Completan esta estadística los robos con violencia e intimidación (-6,1 %), hurtos (-1 %) y sustracciones de vehículos (-0,6 %).

Respecto al tráfico de drogas, las infracciones penales han sufrido otra disminución de los 427 a los 365 (-14,5 %).

Por último, el resto de criminalidad convencional sí ha sufrido un ligero repunte del 4 % dado que a finales de septiembre de 2024 se contabilizaron 31.295 casos y ahora 32.660.

Solo descienden en Guadalajara

El balance desgrana los datos tanto por provincias como por los municipios que sobrepasan los 20.000 habitantes. En lo que tiene que ver con Castilla-La Mancha, todas las provincias se sitúan por encima de la media regional del 5,1 % a excepción de Guadalajara, única con guarismos negativos.

En la provincia guadalajareña, se ha producido un descenso del 1,1 % motivado por la caída del 3,2 % en la capital y del 0,4 % en Azuqueca de Henares.

Por detrás, prácticamente en los mismos guarismos que el conjunto de la región se sitúa Cuenca con un 5,2 % de subida. En su capital, único municipio que sobrepasa los 20.000 habitantes en la provincia, se ha producido un incremento mucho más acusado del 13,2 %.

La provincia de Albacete ha registrado en este periodo una escalada del 5,9 % con datos dispares en sus municipios con mayor población: mientras en la capital y Villarrobledo las subidas son del 10,1 % y el 5,2 % -respectivamente- en Hellín y Almansa se contabilizan descenso del 12,6 % y el 0,6 %.

En la cuarta posición se sitúa Toledo y su +6,3 %. En este caso, la capital ha sufrido un incremento del 1 %, Talavera de la Reina del 9,5 % y Seseña del 3,6. Datos que contrastan con el descenso del 1,2 % de Illescas.

Por último, la provincia con un mayor incremento de los delitos es Ciudad Real (6,8 %). En Valdepeñas las infracciones han crecido un 16,1 %, en Puertollano un 15,5 % y en la capital un 12,2 %. Tomelloso ha sido el único núcleo principal de población que ha visto descender los ilícitos (-5,2 %).