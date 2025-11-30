Castilla-La Mancha ensalza la uva airén, una variedad autóctona que ocupa el 40 % del terreno de vino cultivado

Castilla-La Mancha aumenta la fortaleza exportadora de su sector agroalimentario con 2.904 millones facturados en los nueve primeros meses del año, según los últimos datos. El vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, han resaltado unos datos que consolidan la tendencia de crecimiento de la región en esta materia a pesar de la situación de incertidumbre internacional.

Desde la celebración del Día del Airén en Campo de Criptana, y junto a Santiago Lázaro, alcalde de la localidad, Caballero ha explicado que Castilla-La Mancha ha crecido en sus exportaciones agroalimentarias un 6,1 % en los nueve primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. "Esta partida demuestra la importancia de nuestro sector agroalimentario en la internacionalización de la economía de la región, porque supone el 34,9 % del volumen total de exportaciones de Castilla-La Mancha", ha señalado.

"Estamos haciendo las cosas bien porque tenemos un sector agroalimentario que apuesta por la calidad y porque este Gobierno está al lado de nuestros productores, defendiendo sus derechos e intereses donde sea necesario y apoyando la modernización e internacionalización del sector", ha remarcado Caballero. "Las cifras avalan esta década de trabajo conjunto entre la Administración regional y el sector, porque si lo comparamos con la misma cifra de hace diez años supone un 87,3 % más", ha recalcado.

En referencia a la conmemoración del Día del Airén, Caballero ha remarcado que "este fue un empeño del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, que, sin duda, fue un acierto porque pone en valor esta variedad que nos identifica". En este sentido, el vicepresidente segundo ha señalado que "vamos a desarrollar desde la Consejería de Agricultura un plan estratégico del airén, que tiene que basarse en la innovación y en la apuesta por la calidad". Además, ha añadido que "lo vamos a hacer con todo el sector, teniendo en cuenta la realidad y las características de esta uva".

Celebrar la variedad airén

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha subrayado la importancia de celebrar este Día del Airén, "un día de conmemoración de una variedad que para Castilla-La Mancha supone muchísimo". Además, ha destacado que es "una variedad histórica" y plenamente asociada a la comunidad autónoma, ya que más del 98 % de la superficie a nivel nacional de esta variedad se encuentra aquí. Además, es la variedad mayoritaria en la región: representa más del 40 % de la superficie de viñedo de Castilla-La Mancha.

De la uva airén también destacan cualidades como la ventaja que tiene en zonas cálidas, "algo muy interesante en el contexto de cambio climático". Se trata de un cultivo sencillo, no propenso a enfermedades y con un consumo moderado y eficiente de agua. Pero, por encima de todo, el consejero ha puesto en valor que esta variedad "ofrece vinos de grandísima calidad, en la orientación que los consumidores y los mercados nacionales e internacionales demandan año tras año. Por eso, si tiene importancia manifiesta, es por la calidad de los vinos, pero sobre todo por la proyección que todavía tiene por delante", ha apuntado Martínez Lizán.

Por otra parte, el consejero ha recordado que este mes de diciembre van a estar disponibles las dos convocatorias de ayudas a la calidad, por importe total de dos millones de euros. De hecho, a partir este lunes y hasta el 31 de diciembre, los productores de alimentos podrán solicitar las ayudas que promueven la participación en los regímenes de calidad, a las que el Gobierno regional destina medio millón de euros, haciéndose cargo la Administración del 70 % del coste de certificación durante los primeros cinco años desde la incorporación a dichas figuras de calidad.

Los otros 1,5 millones de euros restantes permitirán a las DOP e IGP realizar programas de promoción de sus alimentos, con una ayuda también del 70 %. En esos programas tienen cabida la celebración de catas y eventos o campañas publicitarias, como la del Queso Manchego. Esta convocatoria saldrá en los próximos días, ya que el pasado 28 de noviembre fue publicada en el DOCM la modificación de su orden.