Los jóvenes de estas zonas de Castilla-La Mancha podrán adquirir por solo 10 € al mes el abono transporte de Madrid

Montaje de una foto del abono de transporte de Madrid y una joven subiendo a un autobús.

Hasta 28.500 jóvenes castellanomanchegos podrán viajar a Madrid por solo diez euros al mes hasta el próximo 31 de diciembre de 2025 gracias a los descuentos financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, la Comunidad de Madrid y el resto de administraciones adheridas al Consorcio Regional de Transportes de acuerdo con el Real Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero.

En este periodo, se aplica una reducción del 40 por ciento en los billetes de 10 viajes, Abono Transporte 30 días para usuarios de 26 a 64 años y Tarjeta Azul, así como del 50% para los usuarios del Abono 30 días Joven que pasa de 20 a 10 euros. Se establece, además, la gratuidad para los usuarios de 7 a 14 años y mayores de 65.

Dentro del sistema de transporte público madrileño existen ocho zonas tarifarias, dos de ellas (E1 y E2) abarcan una parte de las provincias de Toledo y Guadalajara.

Zonas tarifarias del sistema de transporte público madrileño. Comunidad de Madrid

Al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este lunes que la reciente renovación del convenio de colaboración relativo al abono transporte beneficiará a 35.000 personas de 105 municipios de las dos provincias regionales citadas —28.500 jóvenes y 6.500 usuarios de otras franjas de edad—.

Este acuerdo entre los dos ejecutivos autonómicos amplía hasta 2029 el uso de los títulos de abono transporte del Consorcio Regional de Transportes madrileño en los desplazamientos entre ambas comunidades.

Las poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en la zona E1 son: Alameda de la Sagra, Alovera Añover del Tajo, Azuqueca de Henares, Borox, Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del, Condado, Ciruelos, Cobeja, El Casar, El Viso de San Juan, Esquivias, Guadalajara, Illescas, Méntrida, Mesones (El Casar), Numancia de la Sagra, Ontígola, Palomeque, Pantoja, Pioz, Pozo de Guadalajara, Seseña, Seseña Nuevo (Seseña), Torrejón del Rey, Uceda, Ugena, Urbanización Calalberche (Santa Cruz de Retamar), Urbanización Calypo Fado (Casarrubios del Monte), Valdenuño-Fernández, Valmojado, Ventas de Retamosa, Villaluenga de la Sagra, Yeles, Yuncler y Yuncos.

Las poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en la zona E2 son: Ajofrín, Albares, Aldea en Cabo, Almoguera, Almorox, Arcicóllar, Argés, Azucaica (Toledo), Bargas, Belinchón, Burguillos de Toledo, Camarenilla, Casa de, Uceda, Chozas de Canales, Cobisa, Dos Barrios, El Cubillo de Uceda, Escalona, Fuensalida, Fuentes de la, Alcarria (Brihuega), Gerindote, Guadamur, Huerta de Valdecarábanos, La Guardia, La Torre de Esteban Hambrán, Layos, Lominchar, Magán, Maqueda, Matarrubia, Mocejón, Mondéjar, Nambroca, Noblejas, Novés, Ocaña, Olías del Rey, Paredes de Escalona, Portillo de Toledo, Quismondo, Recas, San Joaquín (Illana) / Urb. El Ballestar, Santa Cruz de la Zarza, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Taracena (Guadalajara), Tarancón, Toledo, Torija, Torrijos, Trijueque, Urbanización San Sebastián (Villamiel de Toledo), Valdenoches (Guadalajara), Villamiel de Toledo, Villarrubia de Santiago, Villaseca de la Sagra, Villatobas, Viñuelas, Yepes, Yunclillos y Zarza de Tajo.

Tarifas abono 30 días hasta el 31 de diciembre de 2025. Comunidad de Madrid

Con estas bonificaciones, el abono de la zona E1 tiene un precio de 66,30 euros y 79 euros el de la zona E2. Los abonos de zonas interiores (A a C2) varían entre los 32 y los 49 euros. A partir del 1 de enero de 2026, una vez finalice dicho periodo de descuentos y, salvo nuevas ampliaciones oficiales, todas las tarifas volverán a sus valores habituales.