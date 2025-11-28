Page alienta a la "gente decente" del PSOE aturdida por el encarcelamiento de Ábalos: "Hay que mantener la moral"

El presidente de Castilla-La Mancha ha emplazado a los suyos a "mantener la moral", una convocatoria de la que ha hecho partícipe a la “gente decente”. Las vagas apelaciones que ha realizado Emiliano García-Page durante el acto de inauguración de un centro de interpretación del vino en Carrión de Calatrava (Ciudad Real) han aludido a la situación que rodea al PSOE, un escenario agravado en las últimas horas por la entrada en prisión de José Luis Ábalos, exministro de Fomento y mano derecha de Pedro Sánchez en el partido hasta julio de 2021.

La referencia de Page al ánimo colectivo de los socialistas se ha escuchado en un día especialmente delicado para la formación. Los casos de supuesta corrupción que merodean Ferraz auguran, además de la publicación de nuevos escándalos, un escenario electoral muy complicado para la formación socialista en los comicios por venir. "Mantener la moral en unos momentos cuesta más que en otros", ha insistido el jefe del Ejecutivo regional.

Page ha invitado a los simpatizantes y afiliados sin relación con las diferentes tramas investigadas a seguir con su labor de gestión u oposición, una tarea a las que les ha alentado "por muy difícil que se ponga la cosa".

El barón ha afeado la mancha que ha esparcido sobre el PSOE "quien no sabe qué es la moral, quien carece de ella", una alusión velada al propio Ábalos; también a Koldo García, Santos Cerdán o Leire Díez, antiguos cargos socialistas ahora en el radar de la justicia.

Frente al abatimiento detectado, Page ha prescrito "proyecto e ideas", dos ejes que le gustaría que caracterizasen la vida política, también la actitud de su propio partido. Al mismo tiempo, el Gobierno de Castilla-La Mancha se aferra a ambos vectores como hoja de ruta.

Sanidad, financiación y campo

Más allá de las abstrusas palabras sobre la actualidad política, el presidente regional ha remarcado la apuesta de su Ejecutivo por la sanidad, una competencia que durante sus diez años de mandato ha reforzado con nuevos equipamientos, como el estrenado esta mañana en Carrión de Calatrava, y más personal.

En la misma línea, ha contado que "la única cosa buena que pasó ayer en el Congreso" fue la aprobación de una propuesta del PSOE para que todas las comunidades autónomas disfruten del mismo número de detecciones en la prueba del talón que se hace a los recién nacidos.

La mención a la Cámara Baja ha devuelto, aunque no lo haya nombrado de forma expresa, el pesar del Ejecutivo regional por la senda de déficit que PP, Vox y Junts desbarataron. Sobre la financiación autonómica por negociar, el toledano ha reiterado que "no se puede trocear la riqueza nacional en 17 riquezas".

En el ámbito de la política social, ha anunciado la aprobación, el próximo martes, de 7 millones de euros destinados a la infancia. Esta partida beneficiará a unos 70.000 jóvenes con necesidades especiales.

Por otra parte, Page ha recordado la apuesta de Castilla-La Mancha en favor de una Política Agraria Común mejor dotada. "Defender la PAC es defender una de las fuentes de sostenibilidad económica de la región", ha comentado. Al respecto, se ha felicitado del liderazgo de la comunidad autónoma en el relevo generacional en el campo. Este territorio "encabeza la incorporación de los jóvenes al mundo agrario".