La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha entrega sus Premios Menina clamando contra la violencia de género

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles la entrega de sus Premios Menina 2025 en el Paraninfo de San Pedro Mártir de Toledo, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha recordado que desde 2003 un total de 1.333 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, 38 en lo que va de año. Además, ha lamentado que también han sido asesinados tres menores y 20 han quedado huérfanos.

"Son cifras que congelan el alma, detrás de las cuales está el rostro del dolor, de familias rotas, de la sinrazón del drama que supone la violencia machista en nuestro país y en nuestra región", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que este acto supone un "agradecimiento y reconocimiento" a entidades que realizan "un trabajo sistemático, directo y diario" contra la violencia hacia las mujeres.

"Es un homenaje sincero a personas cuya trayectoria es ejemplo de compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Estos premios son un acicate para seguir trabajando desde todos los ámbitos en la lucha contra la violencia de género, en un momento en el que la región tiene activos más de 5.600 casos en el sistema de protección Viogén", ha lamentado.

Por ello, ha indicado que las administraciones públicas tienen "la responsabilidad de reforzar las políticas de igualdad" y ha resaltado la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, ha apuntado a las "voces que pretenden retroceder, que intentan devolvernos al pasado", por lo que ha pedido "más unidad, más firmeza y más convicción que nunca".

Ana Belén apunta a los avances

Por su parte, una de las premiadas, la cantante Ana Belén, ha destacado los avances que se han producido en la lucha contra la violencia machista, aunque ha admitido que "todavía falta mucho por recorrer".

"Me siento tan pequeña al lado de todo lo que hacéis", ha asegurado, en referencia al resto de galardonados.

Asimismo, ha asegurado que confía en la labor de estas personas y entidades que luchan contra la violencia de género y ha terminado su intervención cantando a capela "Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente".

Resto de premiados

Los Premios Menina 2025 también han reconocido este miércoles a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por "ser ejemplo de trabajo para la eliminación de cualquier discriminación provocada por la desigualdad de género y por la promoción de medidas de corrección para garantizar la igualdad, la diversidad y la no discriminación".

También al Festival CiBRA por ser "un referente en dar visibilidad al talento femenino por sus galardones 'Alice Guy' y por defender los valores que encarna la primera mujer cineasta de la historia".

Asimismo, han sido galardonados la escritora toledana Macarena Alonso, la Casa Santa Lioba de Talavera de la Reina, la Fundación ONCE Inserta Empleo de Ciudad Real, la Biblioteca de Villar de Olalla (Cuenca) y la narradora y poeta feminista Marta Marco.