Castilla-La Mancha descarta el uso de la mascarilla por la gripe y confía en los "buenos resultados" de la vacunación

El Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla por ahora adoptar medidas adicionales frente a la gripe, a diferencia de otras comunidades como Aragón, que ha decidido habilitar espacios de vacunación sin cita previa y recomendar el uso de mascarilla en centros de salud y transporte público.

La Junta defiende que la situación en la región está controlada gracias al buen avance de la campaña de vacunación.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado en rueda de prensa que los resultados de la vacunación "están siendo excepcionalmente buenos", con una tasa ocho puntos superior a la del pasado año, tanto en población mayor como infantil.

En este último grupo, ha destacado, se están alcanzando "niveles muy altos" de cobertura.

Gripe no descontrolada

Según Padilla, este elevado grado de vacunación garantiza que "la gripe en Castilla-La Mancha no será descontrolada", aunque ha reconocido que se producirán repuntes de casos como ocurre cada temporada.

No obstante, ha asegurado que el sistema público de salud está preparado para afrontarlos y, por tanto, no se prevé poner en marcha medidas extraordinarias como las aprobadas en Aragón.

La portavoz ha insistido en que, en estos momentos, el Ejecutivo castellanomanchego no valora restricciones ni actuaciones adicionales, confiando en la eficacia de la campaña de vacunación y en la capacidad del sistema sanitario regional para gestionar los aumentos estacionales de la gripe.