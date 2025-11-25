Los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha claman por el "atropello" que sufren: "No es una oferta es un Black Friday"

La Asociación de Profesionales del Trabajo Social Tejiendo redes TS ha denunciado lo que consideran "el atropello más grave sufrido por la profesión del Trabajo Social en la región" por la aprobación de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que "elimina la exclusividad" del Trabajo Social en los 56 Centros de Mayores de Castilla-La Mancha "sin mesa técnica previa y sin consenso sindical".

"No es una oferta de Black Friday, es un robo al Trabajo Social", han apuntado en un comunicado de prensa.

Este colectivo ha explicado que el pasado 3 de noviembre, la Consejería de Bienestar Social llevó a la Mesa Sectorial una propuesta que había sido retirada en junio tras la denuncia pública de Tejiendo Redes TS y la oposición de los sindicatos.

Este planteamiento afecta a "120 plazas por la inclusión de Educación Social en puestos exclusivos de Trabajo Social", lo que supone "un 86 % de pérdida de denominación profesional de trabajador social a técnico".

Este colectivo denuncia que el único voto a favor de este punto -STAS y CSIF se opusieron y UGT se abstuvo- provino del representante de CCOO, que a su vez es vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha.

"Esto es una incompatibilidad manifiesta que debe ser investigada", ha apuntado la presidenta de Tejiendo Redes TS, Carmen López Requena, quien ha apuntado que este representante votó una propuesta que beneficia directamente a su propia profesión. Por ello, esta asociación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía.

977 millones sin ejecutar

Por otra parte, Tejiendo Redes TS se ha hecho eco de la denuncia hecha por el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, quien reflejaba que entre 2016 y 2024 "la Consejería de Bienestar Social ha dejado sin ejecutar 977 millones de euros".

Una cifra, que según ha precisado, implica "solo se haya ejecutado un 61% de lo presupuestado en mayores", no se hayan materializado "67 millones en inversiones para discapacidad" o "solo se haya alcanzado el 16 % de ejecución en infancia y familia", un apartado en el que la inversión ha sido de 700.000 euros frente a los 4,2 millones presupuestados.

Todo ello en un contexto en el que "720.000 personas viven en pobreza y exclusión social", y "159.000 menores viven en hogares sin recursos (41,1 % de la población infantil)".

Exigencias

Ante estas denuncias, Tejiendo Redes TS ha pedido la retirada inmediata de la resolución de modificación de la RPT, la celebración de la mesa técnica prometida, la investigación del posible conflicto de intereses por parte del representante de CCOO y la "ejecución íntegra" del presupuesto de Bienestar Social.

Para ello, han llevado cabo medidas de presión como la denuncia ante la Fiscalía, una queja al Defensor del Pueblo o una petición de firmas en change.org.

"No es una oferta de Black Friday, es un robo al Trabajo Social. Nos han quitado nuestra exclusividad a espaldas, sin la mesa técnica prometida, con el único voto de un representante sindical con un conflicto de intereses escandaloso. Es despreciable", ha sentenciado la fundadora y presidenta de Tejiendo Redes TS, María del Carmen López Requena.