La lista de los alcaldes mejor pagados de Castilla-La Mancha: Darío Dolz, Guarinos y Velázquez, los que más cobran

Darío Dolz, en el centro, con Ana Guarinos a la izquierda y Carlos Velázquez a la derecha.

Los sueldos de los alcaldes en Castilla-La Mancha volvieron a situarse en 2024 entre los más contenidos del país. Así lo reflejan los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Hacienda, dentro de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA 2025).

El informe subraya que el salario medio de los regidores en España se situó el pasado ejercicio en 23.862 euros brutos, pero en Castilla-La Mancha esta cifra cae a 19.792 euros, lo que supone 4.070 euros menos que la media nacional.

Solo tres alcaldes castellanomanchegos se cuelan entre los 100 mejor pagados del país, una clasificación que lidera el madrileño José Luis Martínez-Almeida (PP), con 110.688 euros brutos ingresados durante 2024.

Los mejor pagados de la región

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz (PSOE), encabeza la lista regional con 83.529 euros brutos, una cifra que lo coloca en el puesto 35º del país.

Tras él, el top 10 castellanomanchego lo completan:

Darío Dolz (PSOE), alcalde de Cuenca, con 83.529 euros. Ana Guarinos (PP), alcaldesa de Guadalajara, con 77.987 euros. Carlos Velázquez (PP), alcalde de Toledo, con 72.195 euros. Manuel Serrano (PP), alcalde de Albacete, con 69.004 euros. Jesús Martín (PSOE), alcalde de Valdepeñas, con 63.000 euros. Luisa María Márquez (PP), alcaldesa en La Solana, con 59.877 euros Francisco Cañizares (PP), alcalde en Ciudad Real, con 58.875 euros José Manuel Carrizo (PSOE), alcalde en Tarancón, con 57.715 euros. Miguel Ángel Ruiz (PP), alcalde en Puertollano, con 55.578 euros. Luis García Salinas (PSOE), en Cabanillas del Campo, con 52.736 euros.

Hay que tener en cuenta que el informe destaca que 276 ayuntamientos castellanomanchegos no han remitido su información retributiva, entre ellos Talavera de la Reina, donde gobierna el 'popular' José Julián Gregorio, e Illescas, donde el socialista José Manuel Tofiño tiene el bastón de mando.

Con los datos disponibles, en Castilla-La Mancha un total de 330 alcaldes (51,3 %) fueron retribuidos en 2024 por ejercer su labor, mientras que 313 (48,7 %) lo hicieron sin cobrar un solo euro.

El listado completo de las retribuciones de los alcaldes españoles en 2024 puede consultarse en el siguiente documento:

En Castilla-La Mancha, los cinco alcaldes mejor pagados en cada una de las provincias fueron:

Albacete

Lidera la lista Manuel Serrano (PP) en Albacete con 69.004 euros. A continuación figuran Manuel Serena (PP) en Hellín (51.679 €), Juan Gil (PSOE) en El Bonillo (46.464 €), Moisés López (PP) en Caudete (44.148 €) y Daniel García (PSOE) en Riópar (42.531 €). Cabe destacar que en Caudete, la alcaldía pasó en julio de 2025 a José Miguel Mollá (VOX), convirtiéndose en el municipio con más habitantes de España gobernado por esa formación.

Ciudad Real

Los sueldos más elevados son los de Jesús Martín (PSOE) en Valdepeñas (63.000 €), Luis María Márquez (PP) en La Solana (59.877 €), Francisco Cañizares (PP) en Ciudad Real (58.875 €), Miguel Ángel Ruiz (PP) en Puertollano (55.578 €) y Javier Navarro (PP) en Tomelloso (52.020 €).

Cuenca

La encabeza el alcalde de la capital, Darío Dolz (PSOE). Le siguen José Manuel Carrizo (PSOE) en Tarancón (57.715 €), José Manuel Tortosa (PP) en Las Pedroñeras (44.805 €), Joaquina Sáez (PSOE) en Quintanar del Rey (43.284 €) y Pedro Javier Tendero (PSOE) en Motilla del Palancar (42.127 €).

Guadalajara

Lidera la clasificación Ana Guarinos (PP) con 77.987 euros. Los siguientes son Luis García Salinas (PSOE) en Cabanillas del Campo (52.736 €), Miguel Óscar Aparicio (PSOE) en Azuqueca de Henares (50.096 €), Manuel Salvador (PSOE) en Horche (47.969 €) y Enrique Quintana (PP) en Yebes (46.823 €).

Toledo

Encabezada por Carlos Velázquez (PP) con 72.195 euros. Le siguen Jesús Pérez (PSOE) en Los Yébenes (52.159 €), José Jaime Alonso (PP) en Fuensalida (51.493 €), Juan Ángel Almonacid (PSOE) en Villacañas (50.925 €) y Marcos Antonio Pérez Pleite (PP) en Bargas (49.309 €).