Los datos del convenio de transporte de Castilla-La Mancha y Madrid: 40 millones de inversión y 105 municipios beneficiados

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la renovación del convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid que permitirá mantener el uso de los títulos de abono transporte del Consorcio Regional de Transportes madrileño en los desplazamientos entre ambas comunidades durante el periodo 2026-2029.

El acuerdo, que beneficia a 35.000 personas castellanomanchegas y a unos 105 municipios —28.500 jóvenes y 6.500 usuarios de otras franjas de edad—, supone uno de los ejes principales de la apuesta regional por la movilidad en zonas limítrofes.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que este convenio, vigente desde 2001, garantiza una conexión asequible para miles de usuarios habituales de las provincias de Guadalajara y Toledo, donde se concentra el mayor volumen de desplazamientos diarios hacia la capital. Solo en 2024, se realizaron tres millones de viajes con cargo a este acuerdo.

Hernando ha subrayado que el próximo convenio podría conllevar un desembolso de casi 40 millones de euros, lo que, a su juicio, refleja "el enorme uso y la enorme utilidad de un servicio en el que la Junta apuesta muy fuertemente para seguir facilitando la vida de quienes trabajan o estudian en Madrid".

Transporte Sensible a la Demanda en la Serranía Baja

Junto a este convenio, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del Transporte Sensible a la Demanda (TSD) de la Serranía Baja de Cuenca y del servicio regular de transporte de uso general, con una inversión global de 6,2 millones de euros para los próximos cuatro años.

El contrato permitirá cubrir las necesidades de movilidad de 55 municipios, que suman 10.500 habitantes, incluyendo a la localidad de Mira, integrada en el Plan de Recuperación tras los efectos de la Dana. El servicio tendrá una vigencia inicial de dos años y nueve meses, prorrogable hasta otros dieciséis meses.

Hernando ha destacado que el TSD ya da cobertura a 167 municipios y 268 núcleos de población, un modelo que sigue expandiéndose para llegar también a pedanías y pequeños núcleos rurales "donde la movilidad sigue siendo un reto".

El Gobierno regional prevé nuevas implantaciones del TSD este año en Letur, Sierra del Segura, Almadén, el Señorío de Molina y La Jara, además de impulsar una cátedra conjunta con la Universidad de Castilla-La Mancha para evaluar el sistema e introducir mejoras, con una inversión de 40.000 euros anuales durante cuatro años.

El AVE a Extremadura sigue adelante

Respecto al AVE en Extremadura, que pasará por Talavera de la Reina, Hernando ha confirmado que los trabajos "siguen adelante" a pesar de que ahora sea necesario "afinar" la solución planteada en Toledo tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El consejero ha asegurado que esta situación permitirá "tener lo bueno de los dos mundos" y avanzar en Toledo sin retrasar el resto de tramos, especialmente el tramo hacia Extremadura, que podrá seguir su desarrollo sin contratiempos.

"Es muy importante que Extremadura pueda congratularse del acuerdo, porque nos permite avanzar en el tramo de Toledo a la vez que se continúa con el resto de la línea", ha señalado Hernando.

Compromiso con la movilidad en Toledo

Durante la rueda de prensa, Hernando también se ha referido a la remodelación de la estación de autobuses de Toledo, confiando en que haya "buena voluntad de todas las instituciones" implicadas para alcanzar un acuerdo. "La Junta siempre será parte de la solución", ha señalado.

Preguntado por la liberalización de la AP-41, Hernando ha señalado que forma parte de las conversaciones abiertas con el Ministerio de Transportes en el marco de la redefinición del trazado del AVE a su paso por Toledo, recordando que la petición se sostiene en criterios similares a los que permitieron liberar la AP-7 en Alicante.

En cuanto a la promoción de vivienda pública en la calle Río Guadalmena de la capital regional, ha anunciado que la Consejería está ultimando la licitación para finalizar las 86 viviendas a medio construir, con el objetivo de ponerlas a disposición de la ciudadanía "lo antes posible".

Acciones sancionadoras a Monbus

Hernando también ha informado de que la Junta ha iniciado acciones sancionadoras contra Monbus por las incidencias registradas en la línea Madrid-Talavera de la Reina.

"No vamos a permitir un servicio deficiente, menos aún en una línea especial para miles de trabajadores y estudiantes", ha afirmado.

El consejero ha apuntado que, si la empresa no corrige las deficiencias, el Gobierno regional procederá a imponer sanciones que podrían afectar tanto al servicio interurbano como al urbano de Talavera, también gestionado por Monbus.

Apoyo a mujeres víctimas de violencia de género

Coincidiendo con el 25 de noviembre, Hernando ha recordado la convocatoria anual de ayudas al alquiler para mujeres víctimas de violencia de género, cubiertas al 100 % gracias a fondos del Pacto de Estado completamente con recursos propios cuando es necesario.

La última convocatoria, dotada con 1.150.000 euros, permitirá ayudar a unas 1.260 mujeres y sus hijos. Desde 2019, estas ayudas suman 6,4 millones de euros, beneficiando a más de 6.500 mujeres.

El consejero ha insistido en que la lucha contra la violencia de género exige un compromiso permanente: "No se trata de actuar solo un día, sino todos los días del año. Si no somos activos, el silencio puede convertirse en cómplice".