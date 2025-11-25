Castilla-La Mancha renueva el acuerdo contra la violencia machista con medidas "adaptadas" a la actualidad

Firma del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres. JCCM

Distintas instituciones de Castilla-La Mancha han renovado este martes el Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres, un instrumento que busca "evitar fallos" y ganar en eficacia para que la violencia machista no encuentre "una sola rendija por la que colarse", según han destacado los responsables regionales durante la firma.

El acuerdo fue suscrito por representantes del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, la vicepresidenta Teresa Hermida; el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, Blas González; y el responsable de la Federación de Municipios y Provincias, José Julián Gregorio.

También firmaron el convenio el Fiscal Superior, Emilio Manuel Fernández; la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray; y el presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page.

Firma del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres. JCCM

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado que este protocolo, vigente desde 2009, establece un marco común para que todas las instituciones conozcan y utilicen de manera coordinada los recursos y herramientas disponibles, ofreciendo así la mejor respuesta ante cualquier petición de ayuda de mujeres víctimas de violencia.

Creación de comisiones

Para garantizar el seguimiento del acuerdo, se crearán una Comisión Regional y cinco comisiones provinciales, que permitirán una actuación amplia y específica en cada caso.

Simón ha destacado la importancia de acompañar la acción judicial con medidas de apoyo a las víctimas, incluyendo soluciones habitacionales y asistencia diversa para poner fin a la violencia machista.

Sara Simón durante la firma del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres. JCCM

La firma del convenio coincide con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Según Simón, la unidad y coordinación institucional son esenciales frente a la violencia machista y al negacionismo que intenta deslegitimar la respuesta pública.

Abordar nuevos retos

La presidenta del TSJCM, María Pilar Astray, ha destacado la necesidad de abordar nuevos retos como la violencia digital, la violencia vicaria y la protección de menores, víctimas muchas veces olvidadas.

Astray ha subrayado que la formación y la conciencia de género son fundamentales tanto para los profesionales como para la sociedad en general, favoreciendo la detección temprana de la violencia.

Emiliano García-Page durante la firma del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres. JCCM

El presidente Emiliano García-Page ha señalado que la firma del convenio es clave ante "el surgimiento de una nueva etapa de discursos de violencia" y la influencia de redes sociales y pornografía en edades cada vez más tempranas.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado además que "dentro de nada" se firmará un gran acuerdo institucional para combatir el bullying en los colegios, junto con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros agentes.

Acuerdo renovado

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha resaltado que el acuerdo renovado es una herramienta adaptada a la realidad actual, más eficaz y alineada con los nuevos organismos, leyes y protocolos.

La estrategia requiere la participación activa de toda la sociedad y su coordinación con más de 5.600 casos registrados en el sistema VioGén, a los que se suman casi 40 ayuntamientos adheridos y más de 30 entidades e instituciones integradas en la Red de Puntos Violeta.

Milagros Tolón durante la firma del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres. Delegación de Gobierno

Tolón también ha destacado que Castilla-La Mancha ha recibido más de 22 millones de euros del Gobierno de España para la lucha contra la violencia de género y ha subrayado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando con lealtad institucional, convicción democrática y compromiso firme de no dar ni un paso atrás en esta materia.