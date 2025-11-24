Núñez pedirá a Page en las Cortes que "rectifique" e incluya la carrera profesional sanitaria en los presupuestos

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado una iniciativa para reclamar a la Junta que "rectifique" e incluya en el proyecto de presupuestos para 2026 la carrera profesional sanitaria.

El 'popular' ha indicado que el Gobierno autonómico ha incluido en los presupuestos de 2026 la "prohibición expresa de recuperar la carrera profesional sanitaria".

"Si no se incluye en las cuentas, el año 2026 estará perdido para los sanitarios de la comunidad. Page tiene que escuchar a los profesionales", ha indicado.

Para Núñez, la recuperación de la carrera sanitaria es "fundamental" para poder "modernizar la atención primaria y poner en marcha planes de choque eficaces contra las listas de espera".

"La situación de la sanidad de Castilla-La Mancha es insostenible. El Gobierno regional está perjudicando gravemente la salud de los castellanomanchegos", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que el informe SISLE revela que Castilla-La Mancha es la "comunidad autónoma donde más pacientes esperan más de seis meses para ser operados". Y ha incidido en que las listas de espera quirúrgicas "han crecido un 17 % desde que Page es presidente".

"El PSOE sacó violadores a la calle"

Por otro lado, Núñez ha aprovechado la conmemoración este martes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para recordar que "el PSOE aprobó una ley por la que violadores salían a la calle".

"La aprobó el PSOE y la aprobaron los diputados de Page. No ha habido mayor atentado en el periodo democrático reciente en materia de lucha contra la violencia de género que la ley conocida como 'solo sí es sí'. Salieron de la cárcel maltratadores, violadores y pederastas", ha explicado.