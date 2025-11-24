Bienestar Social de Castilla-La Mancha contará en 2026 con 953,11 millones: 369 para atención a mayores

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha contará en 2026 con un presupuesto de 953,11 millones, 40,9 más que en 2025, de los que 369 millones de destinan a atender a los mayores y 166 millones a dependencia. El objetivo es "consolidar y fortalecer el modelo del bienestar social sobre el que el Gobierno de Emiliano García-Page viene trabajando desde el año 2015 para así poder mejorar la atención a la población".

Así lo ha expresado la consejera del ramo, Bárbara García Torijano, que ha detallado que la inversión desde 2015 supera los 9.550 millones de euros en políticas sociales.

García Torijano ha afirmado que el presupuesto de 2026 refleja una "voluntad para erradicar las desigualdades entre los distintos territorios y zonas y para dar apoyo y soporte a las personas más vulnerables, con 2,6 millones cada día para atender a las personas".

"Las cuentas son reales, prudentes, equilibradas y sostenibles. Permiten al Gobierno regional asegurar una atención sólida y estable a la ciudadanía", ha afirmado.

Por otro lado, ha confirmado que la Junta está ejecutando 130,4 millones de euros de fondos europeos que se amplían con fondos propios, "haciendo realidad un montón de proyectos en la comunidad".

Asimismo, ha asegurado que son siete las residencias que se van a poner en marcha en el próximo año, que incorporarán alrededor de unas 700 plazas adicionales. Y también se iniciarán otros proyectos importantes en 2026 como el nuevo centro TEA de Orgaz.

Algunos programas en los que el Gobierno regional trabajará serán el servicio SEPAP-MejoraT o el de Atención Temprana.

Críticas de la oposición

El diputado regional del PP José Antonio Martín-Buro ha afirmado que los presupuestos de Bienestar Social para 2026 y la ejecución del año 2025 demuestran "un modelo completamente agotado, ineficaz y profundamente injusto con los castellanomanchegos más vulnerables".

"En Castilla-La Mancha, con estos presupuestos, seguiremos encabezando los peores datos en pobreza infantil de España y de la Unión Europea. Somos más pobres que Bulgaria, que es el país más pobre de la Unión Europea", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, ha denunciado que el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026 supone "un nuevo ataque al bienestar social y un recorte encubierto a los más vulnerables, manteniendo un gasto político superfluo e injustificable".

"A pesar de los titulares y promesas de Page, los recortes efectivos en partidas clave de bienestar social siguen aumentando. Estos no son unos presupuestos expansivos en lo social, sino tácticas de maquillaje presupuestario que no responden a las necesidades reales de Castilla-La Mancha", ha indicado.

Por último, el portavoz de Bienestar Social del PSOE en las Cortes, Pablo Camacho, ha afirmado que "los presupuestos para el próximo año tienen un importante calado social y están centrados en que Castilla-La Mancha siga avanzando y ningún ciudadano ni ciudadana se quede atrás".

"Es un modelo contrario al que aplicó el PP en Castilla-La Mancha de 2011 a 2015. Estaba basado en los recortes y en los despidos. Y provocó las tasas de pobreza y desempleo más altas que nunca se habían conocido en la comunidad", ha asegurado.