El senador toledano Miguel Ángel de la Rosa participa en Bruselas en la VI Reunión Interparlamentaria de Eurojust

El senador Miguel Ángel de la Rosa durante su participación en la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo.

El senador toledano Miguel Ángel de la Rosa, del Grupo Popular en la Cámara Alta, ha estado presente esta semana en el Parlamento Europeo como parte de la delegación española en la VI Reunión Interparlamentaria sobre el Control de las Actividades de Eurojust.

De la Rosa, senador por designación de las Cortes de Castilla-La Mancha, asistió en calidad de vocal de la Comisión Conjunta de Constitucional y de Justicia del Senado de España, así como de la Comisión de Justicia, repitiendo su participación respecto al año pasado.

El encuentro tuvo lugar dentro de las Comisiones Interparlamentarias de Justicia del Parlamento Europeo, con el objetivo de evaluar la labor de Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.

La delegación española de la Comisión de Justicia del Senado estuvo formada por el propio De la Rosa, la senadora del Grupo Socialista María de los Ángeles Luna Morales y el director de Relaciones Internacionales, Ignacio Navarro Mejía.

Eurojust coordina la cooperación judicial entre los países miembros de la Unión Europea para luchar contra la delincuencia transfronteriza grave y el terrorismo. La agencia facilita la colaboración entre fiscales y jueces para agilizar investigaciones y procesos judiciales que implican a más de un Estado miembro.

Miguel Angel de la Rosa y Javier Zarzalejos.

El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Francisco Javier Zarzalejos, también español y miembro del Grupo Popular en la Eurocámara, lidera parte del trabajo de supervisión sobre Eurojust.