El PSOE destaca que con Page los jóvenes "van por buen camino": la mitad de paro y casi 9.000 ayudas de vivienda

El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido este domingo que la última década de gobiernos de Emiliano García-Page representa el periodo con más oportunidades para la juventud castellanomanchega.

Así lo ha expresado la vicesecretaria general del PSOE de la provincia de Toledo y consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante el acto "CLM por buen camino: trabajando por la juventud", celebrado en La Guardia.

Padilla ha asegurado que "esta última década" es, para los jóvenes, "la de más oportunidades para los jóvenes de la región". Ha puesto el acento en tres pilares: empleo, formación y vivienda.

Más empleo

En materia laboral, ha destacado que "hemos duplicado el empleo juvenil" y que el desempleo entre jóvenes "se ha reducido a la mitad".

En formación, ha subrayado el fuerte impulso universitario, con "28.000 jóvenes más incorporados", de los cuales 6.700 lo han hecho este último curso. "Esto no es casualidad", ha señalado, atribuyéndolo a "la mayor oferta educativa de la historia".

Ha recordado medidas como "la congelación de tasas, la opción de pagar la matrícula a plazos y, cumpliendo con el compromiso del presidente, la implementación de la primera matrícula gratuita". En formación profesional, ha remarcado que la región dispone de "la mayor oferta pública jamás vista".

Vivienda

Respecto a vivienda, ha reivindicado que en estos diez años "más de 8.900 jóvenes han recibido algún tipo de ayuda para acceder a la vivienda", con un reparto equilibrado entre compra y alquiler, y ha insistido en que este apoyo "es algo fundamental en la emancipación".

El acto ha contado también con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Socialista en La Guardia, Javier Pasamontes, quien ha resaltado la necesidad de fomentar la participación juvenil en la vida pública "que luego evidentemente nos afecta a todos".

El secretario general de las Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, Nacho Hernández, ha reivindicado el cambio experimentado en Castilla-La Mancha en la última década.

Ha recordado que "hace diez años, la juventud tenía que marcharse al extranjero debido al alto paro, que superaba el 60 %", y ha destacado que hoy existe "un plan de retorno que permite a los jóvenes quedarse y desarrollar su futuro aquí". "Con Page, la juventud va por buen camino", ha concluido.