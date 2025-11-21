La primera nevada de la temporada llega a Castilla-La Mancha en un viernes gélido con mínimas de -5,2 grados

Castilla-La Mancha está registrando este viernes 21 de noviembre la primera nevada de la temporada. La nieve ha hecho acto de presencia a primera hora de la mañana en Molina de Aragón (Guadalajara), una de las localidades más frías de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado en la red social X una fotografía de la estación meteorológica del pueblo cubierta por un manto blanco: "Nieva en Molina de Aragón (Guadalajara). Foto a las 09:40 horas del 21 de noviembre de la observadora de AEMET en ese observatorio"

La nevada ha sorprendido también a los periodistas y técnicos de Radio Castilla-La Mancha, desplazados este viernes hasta la localidad. Desde el equipo del programa "Castilla-La Mancha Hoy" han señalado en redes: "Hoy nuestro #CLMHoy Magazine se ha trasladado a Molina de Aragón, uno de los rincones más fríos de nuestra región. Allí, Juan Manuel Lorente nos trae un programa tan interesante que ni la nieve se lo ha querido perder".

Pese a la llegada de los primeros copos y a que ha registrado -0,6 grados a las nueve de la mañana, Molina de Aragón no aparece entre las mínimas más bajas de la jornada en Castilla-La Mancha.

Las más frías

Según los datos de la AEMET, la temperatura más fría de este viernes en Castilla-La Mancha se ha registrado en la localidad conquense de Mira, que ha marcado -5,2 grados a las 7:00 horas. También en Cuenca, en Beteta, los termómetros han bajado hasta los -2,9 grados a las 2:50.

En Oropesa (Toledo) la mínima ha sido de -2,7 grados a las 7:30 horas, mientras que en Munera (Albacete) se han alcanzado -2,4 grados a las 2:10. En San Clemente (Cuenca), la temperatura ha descendido hasta los -2,3 grados a las 5:00 horas.

En las capitales de provincia, las mínimas han marcado este viernes los -1,1 grados en Cuenca; 0,6 grados en Toledo y Albacete; 1,4 grados en Ciudad Real; y 3,3 grados en Guadalajara.

La Aemet prevé que este viernes y este sábado continúe el descenso térmico. Para este sábado, la previsión apunta a mínimas por debajo de los 0 grados en todas las capitales de provincia: hasta -2 en Toledo y Ciudad Real, y -3 en Albacete, Cuenca y Guadalajara.