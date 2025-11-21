Núñez reclama garantizar el agua al campo y rechaza "recortes" en la PAC para proteger el sector primario

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este viernes la necesidad de asegurar el acceso al agua para agricultores y ganaderos con el fin de consolidar el que considera "el modelo productivo más importante de la región": el sector primario.

Así lo ha señalado durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Sociedad Cooperativa Agraria Virgen del Monte (COOVIMAG) en Bolaños de Calatrava.

Núñez ha apostado por avanzar en la regularización de pozos y velar por el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, al tiempo que ha reclamado medidas para garantizar precios justos, mejorar la capacidad de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos, y fomentar el relevo generacional en el campo.

El líder popular ha destacado el papel clave de las cooperativas, subrayando que COOVIMAG es un ejemplo de modernización y crecimiento del sector.

Modelo fundamental

A su juicio, las cooperativas representan "un modelo económico fundamental" que permite a miles de agricultores y ganaderos ampliar mercados y rentabilizar su actividad.

En su intervención, Núñez ha reiterado su negativa a aceptar "ni un solo euro de recorte" en la Política Agraria Común (PAC).

Apertura de las nuevas instalaciones de COOVIMAG. PP CLM

Ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado en tres ocasiones la creación de una mesa de trabajo conjunta para defender los intereses del campo castellanomanchego, una propuesta que —ha lamentado— aún no ha sido aceptada por el Gobierno regional.

El dirigente popular ha asegurado que, junto a cooperativas agroalimentarias y organizaciones agrarias como ASAJA, UPA y COAG, se ha consensuado un documento común que él mismo trasladó al comisario europeo de Agricultura.

Recortes en el primer pilar

En él se rechaza el actual planteamiento de la PAC por considerar que pone "en grave riesgo" el futuro del campo, debido a los recortes previstos en el primer pilar, las modificaciones del sobre nacional y la posible eliminación del segundo pilar.

"No vamos a tolerar que el futuro de agricultores y ganaderos dependa de decisiones discrecionales del Gobierno de España", ha afirmado, insistiendo en su rechazo a un modelo que, a su juicio, "desprotege" al sector.

Núñez ha defendido especialmente el segundo pilar de la PAC, dedicado al desarrollo rural, por ser "clave para modernizar instalaciones y mantener vivos nuestros pueblos". Ha concluido reafirmando su compromiso con el sector primario, al que ha considerado "el motor económico y social más importante de Castilla-La Mancha".