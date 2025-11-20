Núñez denuncia diagnósticos de cáncer "sin comunicar", esperas "desorbitadas" y personal "agotado" en la sanidad

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cargado este miércoles contra la gestión sanitaria del Gobierno regional y ha calificado la situación de "vergonzosa".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha enumerado varios ejemplos de lo que considera una mala praxis en el sistema sanitario público.

Núñez ha asegurado que "hay diagnósticos de cáncer que no han sido comunicados"; que las listas de espera están "desorbitadas, desbocadas como no las ha habido nunca en la región"; y que los profesionales se encuentran "absolutamente agotados".

El líder de la oposición ha afirmado que la plantilla sanitaria lleva soportando "10 años de mentiras" de Emiliano García-Page en torno a la recuperación de la carrera profesional. Ha reiterado que la recuperará "en el primer Consejo de Gobierno" si llega a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Núñez ha defendido que el sistema sanitario atraviesa esta situación porque "García-Page pasa de todo". Ha recuperado la polémica por el cierre de la clínica encargada de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina, un episodio ante el que, sostiene, "cualquier consejero de Sanidad ya habría dimitido o habría sido cesado".

"Le da igual"

A su juicio, el deterioro sanitario responde también a que "el proyecto político de García-Page ya no pasa por Castilla-La Mancha", algo que, según ha dicho, "ya se nota".

"Le da igual que Castilla-La Mancha pierda permanentemente oportunidades, no tiene ambición, no tiene ilusión, no tiene liderazgo", ha asegurado.

Con todo, Núñez espera que Emiliano García-Page sea el candidato socialista en las elecciones autonómicas de 2027. "Espero que lo sea y que dé cuenta de su gestión", ha señalado.