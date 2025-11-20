Los dos nombres más populares entre los bebés de Castilla-La Mancha significan "sabiduría" y "don de Dios"

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los nombres más frecuentes de los recién nacidos en 2024 en Castilla-La Mancha. Los dos más populares de la región significan "sabiduría" y "don de Dios".

Sofía y Mateo no solo son los favoritos entre las familias castellanomanchegas sino que también encabezan la lista nacional y la de otras seis comunidades autónomas desbancando al tándem Lucía y Hugo.

Sofía es un nombre de origen griego que procede de la palabra Sophía y cuyo significado literal es "sabiduría". Este sentido se asocia tanto al saber humano como divino y ha estado muy presente en la tradición filosófica y religiosa.

Hoy, se percibe como un nombre elegante, internacional y fácil de pronunciar, cualidades que sumadas a su significado lo han convertido en una de las opciones favoritas para niñas en España durante los últimos años.

Por su parte, Mateo proviene del hebreo y está vinculado a la expresión "mattih yah" que se traduce como "don de Dios". Su popularidad actual se apoya tanto en su sonoridad como en su fuerte componente religioso al ser uno de los doce apóstoles y autor de uno de los Evangelios del Nuevo Testamento.

En los últimos años, ha escalado posiciones hasta convertirse en el más utilizado en España y consolidándose como el preferido entre los niños de Castilla-La Mancha.

Que los padres castellanomanchegos se decanten por Sofía y Mateo refleja una fuerte tendencia por los nombres clásicos con significado profundo, pero que suenan actuales.