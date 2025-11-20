Castilla-La Mancha reprograma 45 millones de fondos europeos para construir "vivienda asequible"
El Gobierno regional busca garantizar alquileres muy por debajo del mercado para quienes más lo necesitan.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la reprogramación de los fondos FEDER para destinar más recursos a la construcción de vivienda asequible, en un esfuerzo por aumentar la oferta de alquiler social en la región.
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha visitado este jueves las 156 viviendas en construcción en Guadalajara, financiadas a través de los fondos 'Next Generation EU', acompañado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; y el CEO de Hercesa, empresa responsable del proyecto, Juan José Cercadillo.
Durante la visita, Nacho Hernando ha adelantado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya estamos planteando dotar de fondos a la vivienda que antes no estaban ni siquiera sospechados".
La medida contempla reprogramar todos los fondos FEDER para disponer de 45 millones de euros destinados a la construcción de viviendas en suelo público, que se dedicarán al alquiler asequible durante al menos 75 años y con rentas muy por debajo del mercado.
Hernando ha señalado que la región cuenta actualmente con 15.000 viviendas visadas de obra nueva, de las cuales el 20 % tiene algún tipo de protección pública, concentrándose principalmente en zonas con mayor demanda como Guadalajara, el corredor del Henares y La Sagra.
Promoción pionera en Guadalajara
La promoción de Hercesa, desarrollada en dos parcelas municipales de aproximadamente 8.000 metros cuadrados cada una, contará con 156 viviendas de 2 y 3 dormitorios de entre 60 y 80 metros cuadrados, incluyendo garajes, trasteros y zonas ajardinadas con áreas infantiles, huertos y zona de pícnic.
El proyecto garantiza accesibilidad total, con un 4% de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, superando el mínimo legal, y espacios comunes adaptados a sillas de ruedas y otras necesidades.
Las viviendas serán gestionadas por la empresa durante 75 años, tras los cuales revertirán al patrimonio municipal.
Compromiso regional y europeo
Hernando también ha destacado la necesidad de que "la Comisión Europea sea consciente de los presupuestos" y ha subrayado que solo con un esfuerzo similar al realizado durante la recuperación tras el COVID se podrán dar soluciones rápidas y eficaces al déficit habitacional.
La jornada ha contado además con la presencia de la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García; el presidente de la Diputación, José Luis Vega; la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro; y el delegado de Fomento en la provincia, Javier del Molino, entre otros.
Este proyecto pionero refleja el compromiso de Castilla-La Mancha de aumentar la vivienda asequible, combinar financiación europea y suelo público, y ofrecer soluciones sostenibles y accesibles para las familias de la región.