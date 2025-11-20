Castilla-La Mancha reprograma 45 millones de fondos europeos para construir "vivienda asequible"

Visita a la obra y el proyecto piloto de nuevas viviendas de alquiler asequible en Guadalajara. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la reprogramación de los fondos FEDER para destinar más recursos a la construcción de vivienda asequible, en un esfuerzo por aumentar la oferta de alquiler social en la región.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha visitado este jueves las 156 viviendas en construcción en Guadalajara, financiadas a través de los fondos 'Next Generation EU', acompañado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; y el CEO de Hercesa, empresa responsable del proyecto, Juan José Cercadillo.

Durante la visita, Nacho Hernando ha adelantado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya estamos planteando dotar de fondos a la vivienda que antes no estaban ni siquiera sospechados".

Nacho Hernando durante la visita a la obra y el proyecto piloto de nuevas viviendas de alquiler asequible en Guadalajara. JCCM

La medida contempla reprogramar todos los fondos FEDER para disponer de 45 millones de euros destinados a la construcción de viviendas en suelo público, que se dedicarán al alquiler asequible durante al menos 75 años y con rentas muy por debajo del mercado.

Hernando ha señalado que la región cuenta actualmente con 15.000 viviendas visadas de obra nueva, de las cuales el 20 % tiene algún tipo de protección pública, concentrándose principalmente en zonas con mayor demanda como Guadalajara, el corredor del Henares y La Sagra.

Promoción pionera en Guadalajara

La promoción de Hercesa, desarrollada en dos parcelas municipales de aproximadamente 8.000 metros cuadrados cada una, contará con 156 viviendas de 2 y 3 dormitorios de entre 60 y 80 metros cuadrados, incluyendo garajes, trasteros y zonas ajardinadas con áreas infantiles, huertos y zona de pícnic.

El proyecto garantiza accesibilidad total, con un 4% de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, superando el mínimo legal, y espacios comunes adaptados a sillas de ruedas y otras necesidades.

Las viviendas serán gestionadas por la empresa durante 75 años, tras los cuales revertirán al patrimonio municipal.

Compromiso regional y europeo

Hernando también ha destacado la necesidad de que "la Comisión Europea sea consciente de los presupuestos" y ha subrayado que solo con un esfuerzo similar al realizado durante la recuperación tras el COVID se podrán dar soluciones rápidas y eficaces al déficit habitacional.

La jornada ha contado además con la presencia de la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García; el presidente de la Diputación, José Luis Vega; la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro; y el delegado de Fomento en la provincia, Javier del Molino, entre otros.

Este proyecto pionero refleja el compromiso de Castilla-La Mancha de aumentar la vivienda asequible, combinar financiación europea y suelo público, y ofrecer soluciones sostenibles y accesibles para las familias de la región.