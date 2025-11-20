El CIS de Tezanos muestra la estela nacional de Page: único líder regional junto a Ayuso que los españoles ven en Moncloa

Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García-Page durante la visita de la presidenta madrileña al Palacio de Fuensalida de Toledo en 2021.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page son los únicos dirigentes autonómicos que los españoles ven ocupando la Presidencia del Gobierno, según el barómetro del CIS correspondiente al mes de noviembre.

Entre las preguntas que refleja esta encuesta, se encuentra una que alude a las preferencias de los interpelados respecto al inquilino del palacio de la Moncloa. Concretamente, esta pregunta dice: "Cambiando de tema, de los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?"

Entre los encuestados, el 2,9 % señalaron a la presidenta madrileña y el 0,3 % que el dirigente castellanomanchego, Emiliano García-Page.

Pese a tratarse de porcentajes que a priori puedan parecer bajos, hay que tener en cuenta que esta cuestión tenía respuesta espontánea, es decir, que los entrevistadores no ofrecían posibles alternativas a los encuestados.

Un detalle que refuerza los papeles de Page y Ayuso como los barones autonómicos con más peso y proyección nacional en el PSOE y el PP de cara a la opinión pública.

Sánchez, el preferido en el CIS

El nombre que más se repite en las respuestas que ofrece el CIS de Tezanos es el de Pedro Sánchez, con un 24,5 %, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal (11 %) y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (8,9 %). Por detrás aparecen Yolanda Díaz (Sumar) con un 3,8 % y Gabriel Rufián (ERC) con un 3,6 %.

Tras Isabel Díaz Ayuso, sexta en el escalafón, se encuentran Irene Montero (Podemos) con el 0,7 % y Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta) con el 0,4 %. En las mismas cifras que Page, el 0,3 % también se encuentra Ione Belarra (Podemos).

No obstante, una de las claves que nos deja esta pregunta del CIS es que la mayoría de los encuestados (27,6 %) señala que ninguno de los políticos actuales se encuentra entre sus preferencias para la Presidencia del Gobierno.

La encuesta la completan el 7,4 % de los que no saben y el 4,5 % de los que no contestan.