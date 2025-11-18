La singularidad de Cataluña, el "plato precocinado" que afea Castilla-La Mancha: "Nos gustaría estar en los fogones"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mostrado el escepticismo del Ejecutivo regional respecto al modelo de financiación autonómica que esboza el Gobierno de España y del que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreció algunos detalles a los representantes de las comunidades autónomas con los que celebró este lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El responsable de la Junta de Comunidades ha explicado que durante la reunión "trasladó" que a "Castilla-La Mancha no le gustan los platos precocinados", una alusión al pacto bilateral para una financiación diferenciada de Cataluña en el que trabajan el Gobierno central y la Generalitat. "Nos gustaría estar en los fogones", ha subrayado.

Según Ruiz Molina, la financiación de los servicios públicos que ofrecen las administraciones autonómicas desborda la dialéctica política habitual. "No hablamos de un tema de partidos", ha dicho sobre la petición de Montero a las regiones PP de plantear un marco compartido. "Tampoco en el PSOE hay una propuesta única; tenemos diferencias con el modelo singular de Cataluña".

En Castilla-La Mancha preocupan las explicaciones brindadas por la ministra. Ruiz Molina ha afeado la imposibilidad de que "respete, a la vez, la multilateralidad y la bilateralidad", según les trasladó Montero. "Es algo que no parece compatible: es imposible soplar y sorber".

Aunque la ministra "dijo que sería un modelo aplicable a todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña", ha explicado Ruiz Molina, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha teme que esta declaración diverja de la realidad. "No se corresponde con lo que sabemos por los medios de comunicación y por lo que se escenificó en julio entre el Gobierno y la Generalitat".

Ruiz Molina también ha señalado la incompatibilidad de que "ERC esté satisfecha con la marcha de negociaciones" y un eventual contento en Castilla-La Mancha. En cualquier caso, "no hay papeles" sobre las conversaciones entre Moncloa y el Govern que preside Salvador Illa.

Más allá del escollo que supone privilegiar al Principado, desde Castilla-La Mancha han mostrado su buena disposición ante medidas como los posibles incrementos de tributos recaudados por las comunidades de forma parcial como el IRPF y el IVA.

La Junta se aferra al "principio de igualdad" como eje de su postura. Ruiz Molina apuesta por blindar el "acceso a los servicios públicos fundamentales con independencia de la capacidad económica del ciudadano o de la capacidad económica de la comunidad autónoma en la que reside". Además, ha rechazado, una vez más, el principio de ordinalidad por ser "incompatible con los valores socialistas".

Sí a la senda de déficit

Castilla-La Mancha votó a favor de la senda de déficit presentada por Hacienda, un plan que contempla una desviación del 0,1 % para los ejercicios 2026, 2027 y 2028. En todo caso, Ruiz Molina ha recordado que el proyecto de presupuesto regional para el próximo año contempla el equilibrio presupuestario.

Ruiz Molina ha explicado que el sí de la región a esta medida propicia "un margen" del que puede servirse la comunidad autónoma en un escenario macroeconómico peor. No obstante, la medida ofrece "discrecionalidad" a cada región: serán sus respectivos gobiernos los que apuesten por "tener déficit o no".

Ese 0,1 %, por tanto, "se puede usar o no". Las comunidades del PP votaron en contra.

Aunque el "objetivo" de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha es el equilibrio presupuestario, la Consejería de Hacienda ha añadido una previsión para hacer frente al "incremento retributivo" por decidir para los empleados públicos. "Hemos incluido un fondo para posibles subidas".