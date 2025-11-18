Milagros Tolón despliega el lazo morado contra la violencia machista: "Con ellas, por ellas y para ellas"

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha desplegado este martes en su fachada el tradicional lazo morado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Con este gesto, el Gobierno de España quiere visibilizar su compromiso con las mujeres víctimas y recordar que trabaja "con ellas, por ellas y para ellas".

El acto estuvo presidido por la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, acompañada por Carmen María Zaballos, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer; dos agentes de la Policía Nacional, dos agentes de la Guardia Civil, representantes de los sindicatos UGT y CCOO, concejalas del PSOE de Toledo y numerosas funcionarias de la Delegación.

Milagros Tolón en el acto donde se ha desplegado el lazo morado contra la violencia machista. Javier Longobardo

Tolón ha destacado el significado de este gesto: "El lazo morado reivindica la lucha contra la violencia machista que celebramos cada 25 de noviembre, pero para nosotros no es solo un día: son los 365 días del año en los que debemos ayudar a las mujeres víctimas".

"No hablamos de números, sino de mujeres"

La delegada ha agradecido la implicación de asociaciones de mujeres, sindicatos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "por la labor que realizan los 365 días del año".

En su intervención, ha subrayado la dimensión humana de esta violencia: "No hablamos de números, sino de mujeres y de familias destrozadas; de niños que se quedan sin madres y de madres que se quedan sin hijas".

Políticas contra la violencia machista

Asimismo, ha comparado la inversión de los diferentes gobiernos en políticas contra la violencia machista, señalando que el Ejecutivo actual destina 1.500 millones de euros, frente a los 200 millones de los gobiernos anteriores.

Tolón ha insistido en que, además de recursos autonómicos, es necesaria una mayor concienciación social, especialmente en los entornos cercanos a las víctimas, para denunciar situaciones de maltrato. "Muchas mujeres se sienten intimidadas; por eso es fundamental que la sociedad actúe", ha afirmado.

Más de 5.700 mujeres en el sistema VioGén

La delegada también ha detallado las cifras actuales del sistema VioGén en Castilla-La Mancha, donde más de 5.700 mujeres se encuentran bajo seguimiento policial.

De ellas, 2.200 pertenecen a la provincia de Toledo y 120 a la capital regional. "Debemos poner pie en pared contra quienes niegan la violencia machista", ha advertido Tolón.

Despliegue del lazo morado con motivo del 25N. Javier Longobardo

Tras la colocación del lazo, Tolón ha participado en un minuto de silencio por los dos últimos asesinatos machistas registrados en España: Silvia Mariuxi, de 38 años, en Barcelona, el 13 de noviembre, y María del Pilar, de 60 años, en Madrid, el 15 de noviembre. Con estos crímenes, 2025 suma 38 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 20 menores huérfanos.

Desde 2003, el número de mujeres asesinadas asciende a 1.333, y desde 2013, 65 menores han sido asesinados en crímenes de violencia de género contra sus madres, además de 489 niños y niñas huérfanos.

El 016, un recurso disponible todo el año

Tolón ha recordado la importancia de que las mujeres víctimas pidan ayuda y ha destacado la disponibilidad del teléfono 016, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, y que no deja rastro en la factura.

La Delegación del Gobierno ha intensificado durante 2025 su labor de sensibilización con talleres, charlas y conferencias, además de la próxima entrega de los Reconocimientos Menina 2025, que distinguirán a entidades, mujeres y hombres comprometidos con la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

La delegada ha subrayado finalmente la necesidad de que "todas las administraciones estén volcadas" y ha recordado que el Gobierno de España refuerza estas políticas con medidas como la creación de centros 24 horas para mujeres víctimas de agresiones sexuales.