Oportunidad inmobiliaria en Castilla-La Mancha: subastan más de 100.000 m² con hasta un 85 % de descuento

Escrapalia, la plataforma de subastas online española, ha lanzado recientemente una de las mayores oportunidades inmobiliarias en Castilla-La Mancha sacando a licitación pública más de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable repartidos entre las provincias de Toledo y Guadalajara.

En el caso de las tierras toledanas, destaca la puesta en venta de algo más de 36.000 metros cuadrados de suelo residencial en la ciudad de más de 84.000 habitantes, Talavera de la Reina. El precio de salida es de 275.000 euros, lo que supone un 84 por ciento de descuento respecto a su valor de tasación fijado en 1,7 millones de euros.

Esta parcela se encuentra en el PAU 1 'Las Moreras', sector 2 y tiene una edificabilidad estimada de más de 16.000 metros cuadrados, ideal para nuevos desarrollos residenciales en una de las zonas de mayor protección.

Terreno que se subasta en el Paraje Los Almendros (Valdecubas-Mazarracín) en Toledo. Escrapalia

En Toledo capital, en el paraje de Los Almendros, en Valdecubas-Mazarracín, sale a subasta una parcela de 19.500 m² de suelo no urbanizable. Este terreno valorado en 685.000 euros parte con un precio inicial de solo 100.000 euros, siendo una gran oportunidad dado su descuento del 85%.

Por su parte, en Horche (Guadalajara), Escrapalia ha licitado otros 30.000 m² de suelo urbanizable con una rebaja del 85,7 %. La puja parte de 400.000 euros frente a una valoración oficial de 2,8 millones.

Parcela en venta en Horche. Escrapalia

Dicha parcela está ubicada en los sectores 26 y 27 del municipio con una edificabilidad estimada de hasta 18.000 metros cuadrados. Cabe señalar que el área está en fase de obras sin finalizar, lo que añade potencial para quienes buscan invertir en vivienda nueva o promoción inmobiliaria.

Los interesados en cualquiera de las tres subastas deberán realizar un depósito de garantía de 35.000 euros en Talavera, 13.700 euros en Valdecubas y una cantidad proporcional en Horche. Dichas cantidades se descontarán del precio final de compra al mejor postor.

La subasta permanecerá abierta hasta el 24 y 27 de noviembre en Toledo y hasta el 25 en Guadalajara. Todas las operaciones están abiertas a inversores, empresas o particulares que se registren gratuitamente en la plataforma.