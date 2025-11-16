El PSOE de Castilla-La Mancha "confía" en que el plan del Gobierno central para los PGE de 2026 fructifique

El secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha defendido la importancia de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para mañana lunes. "Es un buen paso", ha asegurado, “que se haya convocado y, sin duda, que se vaya a presentar la senda financiera para unos presupuestos para el ejercicio del 2026".

Los últimos Presupuestos Generales del Estado corresponden al ejercicio 2023. "Ya llevamos mucho tiempo sin presupuesto y creo que conviene que todas las administraciones se doten de ese instrumento, que al fin y al cabo es un instrumento para dar respuesta a las necesidades de la gente", ha afirmado.

Caballero ha subrayado la importancia de presentar las cuentas. Al respecto, ha manifestado que "confía" en que, una vez se lleven al Congreso de los Diputados, "reúnan los apoyos suficientes para ser aprobados".

Sobre financiación autonómica, Castilla-La Mancha "acude" a la reunión con el Ministerio de Hacienda y el resto de comunidades, "con una posición muy contundente con dos asuntos".

Por un lado, "que se compense a Castilla-La Mancha y a otras comunidades, pero de manera particular a nuestra región", por haber estado años "infrafinanciadas". La situación, que se ha producido tanto en gobiernos del PP como del PSOE, ha afectado a "nuestros servicios y nuestras políticas".

Así, Caballero ha exigido una compensación "por el déficit que hemos generado en este tiempo como consecuencia de no tener una financiación justa".

Sin ventajas

Además, el también vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades ha insistido en la necesidad de un marco de financiación autonómica "que trate por igual a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha aseverado.

"No creemos ni apoyamos la financiación singular para ningún territorio, ni para Cataluña ni para ningún otro", ha proclamado.

Asimismo, ha exigido que "el dinero que se ofrezca a las comunidades autónomas desde el Estado" considere como criterios para el reparto "las características y la realidad de los territorios, especialmente la dispersión, la despoblación y el envejecimiento", ha defendido.