Desactivado el Meteocam en la provincia de Toledo por la evolución favorable de la previsión meteorológica

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se activó en la provincia de Toledo por posibles lluvias intensas y fuertes rachas de viento en la Sierra de San Vicente, ante la evolución favorable de las previsiones meteorológicas.

El Meteocam, que se activó a las 9.00 horas de este sábado en fase de alerta (situación operativa 0), ante el aviso naranja (riesgo importante) que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca de la Sierra de San Vicente, quedó desactivado a medianoche, ha informado en una nota de prensa la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Su desactivación se llevó a cabo a las 23.59 horas tras la finalización de los avisos emitidos por la Aemet y la ausencia de incidentes significativos registrados en el servicio de emergencias 112.

Durante el tiempo que permaneció activo se contabilizaron cuatro incidencias, todas por obstáculos en la calzada (caída de árboles, ramas). No se registró ningún incidente a consecuencia de las precipitaciones, ni tampoco hubo que lamentar ningún daño personal.