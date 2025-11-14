El concejal del PSOE acusado de okupa reconoce que la casa ya no es suya, pero pide "tiempo" para desalojarla

Imagen de enseres embalados en la casa donde residen Gallegos y sus padres facilitada por el propio concejal del PSOE de Talavera. R. Gallegos

El concejal del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo), Roberto Gallegos, ha reconocido que la casa en la que reside junto a sus padres no es propiedad de la familia, aunque ha descartado que esta circunstancia los convierta en okupas.

Gallegos ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que ha tratado de esclarecer la situación legal del inmueble. La morada "ha sido de mi familia durante más de 60 años: primero, el taller de mi abuelo; luego, la casa de mis padres", ha comentado.

Sin embargo, el padre de Gallegos, "como muchos empresarios", utilizó "sus bienes personales" de aval para las empresas de su propiedad. "Las consecuencias de la crisis económica", ha subrayado Gallegos, se concretaron en la quiebra de la compañía y la pérdida de "todo su patrimonio", incluida la vivienda.

"Acabó en manos del banco que pasó a vendérsela a un fondo buitre", ha detallado el edil del principal grupo de la oposición municipal. El fondo que se hizo con la titularidad del hogar "lo ha vendido en octubre de 2025", una transacción que confirmaría, según su propio relato, que los derechos de uso del lugar donde vive le son ajenos.

Sin embargo, el concejal socialista ha negado que su actuación entrañe un conflicto moral, dado que quien "okupa es una persona que entra en una casa que no es suya".

En todo caso, Gallegos ha deslizado el posible final de la estancia de su familia en el domicilio que han habitado durante décadas. "Mis padres han pedido tiempo para embalar más de 60 años de vida en esa casa", ha argumentado.

"Paso temporadas con mis padres porque son mayores", ha indicado el munícipe. La situación se ha acentuado "en los últimos meses y años" porque el progenitor de Gallegos "ha sufrido graves enfermedades" y ha necesitado "cuidados, atención y necesidades" por parte de su hijo.

Al mismo tiempo, Gallegos ha negado que "haya pedido dinero a esta señora", una referencia a la actual dueña de la casa. Según el concejal del PSOE, desde hace semanas está "ayudando" a sus padres "a recoger y embalar toda una vida en esa casa". Además, ha confirmado que posee la propiedad de "otra vivienda" junto a su hermana.

El PP lo compara con Sánchez

Por otra parte, el portavoz del Gobierno municipal de Talavera, Jesús García-Barroso, ha señalado que la supuesta okupación "de una mansión de 500 metros cuadrados" por parte de Gallegos se antoja como un "hecho muy grave que exige explicaciones inmediatas", unas aclaraciones "que, por ahora, no han llegado".

Se trata, según García-Barroso, de un asunto "que nos preocupa en extremo" y con el que al PSOE "ya no le cabe mirar para otro lado". El representante del Ejecutivo local ha recordado que el hecho "se viene produciendo, al parecer, durante al menos siete años". Durante gran parte de este periodo, Tita García Élez fue alcaldesa de la ciudad de la cerámica.

El Gobierno de Talavera, un bipartido de PP y Vox, ha asegurado que el PSOE en Talavera "no puede, bajo ningún concepto, seguir la misma estrategia que Pedro Sánchez" con los presuntos casos de corrupción relacionados con sus respectivos entornos familiares.