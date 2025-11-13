Llega la borrasca Claudia a Castilla-La Mancha: fuertes vientos y lluvias en estas zonas, según Aemet

La llegada de la borrasca Claudia a la Península Ibérica ya es una realidad. Este temporal de fuertes vientos y precipitaciones abundantes que está afectando principalmente a Canarias se extenderá al resto del territorio nacional ha puesto en alerta este jueves a más de 30 provincias de España, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La zona de Castilla-La Mancha peor parada este 13 de noviembre será la comarca de los Montes de Toledo donde la Aemet tiene previsto activar durante la tarde el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Además, también se prevén rachas muy fuertes en las cumbres del Sistema Central.

En el resto de Castilla-La Mancha predominarán los cielos nubosos o cubiertos. Se formarán chubascos débiles en la zona de Talavera de la Reina, Toledo capital y el oeste de la provincia de Ciudad Real. Las lluvias serán más intensas y frecuentes al final del día cuando se extenderán a la Alcarría, Serranía de Guadalajara, oeste de Cuenca y no se descartan en el noroeste de Albacete.

12/11 10:42 AVISOS MAÑANA | Castilla-La Mancha: vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/RrcnyN9spu — AEMET_Castilla-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) November 12, 2025

El viernes continuarán los vientos intensos en los Montes de Toledo y el Sistema Central. Las precipitaciones serán generalizadas de madrugada y estarán acompañadas de tormentas, aunque a lo largo de la tarde cesarán en el cuadrante sureste y La Mancha de Ciudad Real.

Las temperaturas máximas caerán hasta los 16 ºC en Cuenca, 17 ºC en Guadalajara y Ciudad Real mientras que en Toledo y Albacete se mantendrán en 19 y 20 ºC, respectivamente. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 9 y 10 grados, excepto en Albacete que serán de 7 ºC.

Las lluvias protagonizarán el próximo sábado en toda Castilla-La Mancha, es más, podrían ser localmente persistentes en el extremo noroeste de Toledo por la mañana y todo el tercio oeste por la tarde. Las máximas y las mínimas sufrirán pocos cambios con respecto al viernes. En cuanto al viento, serán moderados y con posibilidad de rachas muy fuertes en el norte de la Ibérica.

El domingo, predominarán los cielos nubosos y los chubascos tormentosos en Cuenca, Albacete y sureste de Ciudad Real. A partir de la tarde se extenderán a Guadalajara y Toledo. Las mínimas descenderán ligeramente hasta los 7 grados en Cuenca, 8 en Albacete, Toledo y Guadalajara y 9 en Ciudad Real.