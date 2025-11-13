Castilla-La Mancha presenta su campaña contra la violencia de las mujeres centrada en el acoso digital y la IA

La consejera de Igualdad, Sara Simón, presenta la campaña institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Piedad López JCCM

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presentado este jueves en el Palacio de Fuensalida de Toledo la campaña del Gobierno de Castilla-La Mancha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se centra en la "violencia digital" en las redes sociales como "nuevas maneras de intimidación machista".

Bajo la denominación 'Yo no comparto violencia hacia las mujeres' esta campaña busca visibilizar la adaptación de esa violencia a la era digital gracias a la inteligencia artificial, la mensajería instantánea y las plataformas sociales.

"Utilizar las redes sociales para cosificar a mujeres o juzgar su aspecto físico, para espiar o vigilar de forma anónima, para compartir imágenes de contenido íntimo o para amenazar y extorsionar a mujeres con imágenes íntimas, reales o generadas por IA, son nuevas maneras de ejercer la violencia machista", ha denunciado Simón.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, presenta la campaña institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del próximo 25 de noviembre, en el Palacio de Fuensalida. Piedad López JCCM

La consejera ha hecho hincapié en la pornografía y ha apuntado que consumirla y compartirla "supone, en la mayoría de las ocasiones, compartir violencia hacia las mujeres", ha precisado.

Ha expresado que la violencia machista es "un virus" que muta y sobrevive. Al respecto, ha subrayado que es "muy preocupante" que la sociedad "no sea consciente" de lo que supone compartir un contenido o realizar una imagen trucada con IA desnudando, por ejemplo, a una compañera de clase, y ha instado a "hablar" de las responsabilidades que conlleva realizar ese tipo de actos.

"Tenemos la sensación de que todo vale en las redes sociales y de que no hay consecuencias y la realidad es que no. Sí hay consecuencias, porque la ley lo marca y porque se está destrozando la vida de una mujer o incluso de una niña", ha lamentado.

La responsable de Igualdad ha recordado el último informe de la fiscalía señalado el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores de 14 años y ha denunciado que "todavía" no hay herramientas legales "precisas".

El Gobierno regional va a realizar más de 800 actividades en la región con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acto central tendrá lugar el 26 de noviembre en Molina de Aragón (Guadalajara), donde se reconocerá a cinco centros educativos y cinco empresas o entidades privadas, por cada una de las cinco provincias.