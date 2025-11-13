Bomberos forestales de Geacam denuncian una rebaja de la tasa de reposición del 20%: "Es perjudicial para el monte"

El Comité Intercentros de Geacam Bomberos Forestales ha vuelto a movilizarse este jueves en la plaza de Zocodover de Toledo para reclamar a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha que la empresa pública ha rebajado la tasa de reposición al cien por cien, lo que incumple lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "tiene que ser del 120 por ciento al tratarse de un servicio prioritario".

La tasa de reposición es un indicador que mide las plazas que pueden ser cubiertas por nuevas incorporaciones en la plantilla de personal. Este miércoles, la dirección de Geacam transmitió la decisión de la rebaja de dicha tasa, motivo de la concentración que ha congregado a los seis sindicatos representados.

El presidente del Comité, Manuel Amores, ha asegurado que van a estudiar la posibilidad de ir a los tribunales porque "se están comiendo un 20 % de lo que marca la normativa". Amores ha avanzado que continuarán manifestándose porque los "recortes" se mantienen. En este sentido, rechazan que el operativo de la campaña de extinción esté completo solo durante 83 días e insisten en fijarlo como mínimo en 122 días.

"Es perjudicial para el monte y para todo. Los incendios se prolongan más allá de los meses tradicionales de verano y es imprescindible una campaña más amplia", resaltan el presidente y los portavoces del Comité.

Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de recuperar "el mismo número de bomberos forestales que tenían previamente a los recortes que se vienen haciendo desde 2012". Según los propios trabajadores, el déficit y la precariedad de los contratos de apenas 96 días y salarios mínimos hacen "que no se cubran los puestos mínimos y se resienta la capacidad del dispositivo".

Alertan que el convenio colectivo lleva más de un año caducado. "No vamos a dejar de movilizarnos hasta que nos respondan y se garantice un dispositivo digno y eficaz en la protección de nuestros montes", han sentenciado.