Núñez incluirá en las enmiendas del PP a los Presupuestos iniciativas para mejorar la dispensación de medicamentos

Reunión de Paco Núñez con los representantes del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a incluir en las enmiendas que formulará su partido a los Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2026, iniciativas para mejorar el funcionamiento del sistema de dispensación de medicamentos y garantizar la sostenibilidad de las farmacias, especialmente en el medio rural.

Así lo ha trasladado durante una reunión con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, en la que el líder de los ‘populares’ ha reconocido la “función sanitaria, social y de prevención” que realizan estos profesionales de los que ha destacado su "cercanía, profesionalidad y compromiso con los pacientes" como "garantía de atención y bienestar en todos los rincones de la región”.

Una labor que ha enmarcado como "pilar fundamental del sistema sanitario” por tratarse de una "contribución decisiva" tanto para la salud pública como para la cohesión territorial en el medio rural, ha informado el PP.

Núñez ha recordado que la región cuenta con cerca de 1.300 farmacias, muchas de ellas en entornos rurales, “donde desempeñan una función esencial para fijar población y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios”.

Durante el encuentro, también ha puntualizado que su partido ha recogido las propuestas e ideas trasladadas por los representantes de los farmacéuticos, comprometiéndose a seguir defendiendo “las medidas necesarias para fortalecer su papel dentro del sistema sanitario regional”.

“Los farmacéuticos son una pieza clave de la sanidad pública, una red de confianza que llega allí donde muchas veces no llegan otros servicios y su función sanitaria, social y de prevención merece todo nuestro apoyo y reconocimiento”, ha concluido Núñez.