El Gobierno regional lanza un directorio con sus perfiles oficiales en redes sociales para evitar suplantaciones

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha señalado que la actuación modernizará un edificio de 201 plazas para adaptarlo a todas las necesidades de las personas residentes. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha un directorio oficial que incluirá todos los perfiles en redes sociales de los consejeros, consejerías y organismos dependientes de la Junta de Comunidades, con el fin de prevenir la usurpación de identidades detectada en los últimos meses.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que la iniciativa busca ofrecer mayor transparencia y seguridad informativa a la ciudadanía.

El nuevo directorio permitirá a los ciudadanos consultar fácilmente qué cuentas son oficiales y verificadas, facilitando así la identificación de los perfiles auténticos del Gobierno autonómico.

Padilla ha señalado que esta medida tiene un carácter preventivo y de transparencia, "en un contexto en el que hay muchos intereses fijados en la mentira que tratan de engañar a la ciudadanía".

Suplantación de cuentas

La portavoz ha recordado que en los últimos tiempos se han detectado casos de suplantación de cuentas oficiales, tanto de consejerías como de miembros del Ejecutivo autonómico, e incluso algunas de estas cuentas falsas han promovido fraudes.

"Queremos poner a disposición de todos este directorio como una herramienta para proteger la relación entre la ciudadanía y sus representantes públicos", ha indicado Padilla, que ha subrayado que el objetivo es combatir los bulos y la desinformación, factores que "debilitan el contacto entre la ciudadanía y las instituciones".

"Garantizar el acceso a información veraz permite a la gente tener juicio crítico y participar en la vida política. Cuando ese espacio se contamina, se resquebraja el terreno común y se debilita la democracia", ha concluido la portavoz.

Residencia Núñez de Balboa

En otro orden de asuntos, Padilla ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la rehabilitación integral de la Residencia Núñez de Balboa, en Albacete, con una inversión de 6,6 millones de euros.

El objetivo es modernizar un edificio construido en los años 70 y adaptarlo a las nuevas exigencias normativas y necesidades de las personas mayores, muchas de ellas en situación de dependencia.

Readaptación estructural

La residencia, que dispone de 201 plazas, será objeto de una profunda readaptación estructural y funcional, incluyendo la reforma de la planta, el envolvente del edificio y la creación de nuevos espacios de servicios.

"Casi puede hablarse de una residencia nueva dentro de la ya existente", ha afirmado Padilla, destacando que esta actuación refuerza la red pública de residencias de Castilla-La Mancha, "una de las mejores del país".

Declaración Bien de Interés Cultural

Asimismo, la portavoz anunció que el Gobierno regional declarará Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento, la antigua iglesia de San Miguel, en el municipio de Brihuega (Guadalajara).

Construida en la primera mitad del siglo XIII bajo el impulso del arzobispo Jiménez de Rada, la iglesia destaca por su portada románica con influencias mudéjares toledanas, lo que le confiere un gran valor arquitectónico dentro del patrimonio de la comarca.

Actualmente el edificio, que no se dedica al culto religioso, fue cedido al Ayuntamiento de Brihuega en 2020 por 50 años para garantizar su conservación y promover nuevos usos culturales.

Invertir en cultura

Con esta nueva declaración, Brihuega suma tres Bienes de Interés Cultural y Castilla-La Mancha eleva a 85 los BIC reconocidos desde que gobierna Emiliano García-Page, una cifra que Padilla ha calificado como "muestra del firme compromiso del Ejecutivo con la protección y puesta en valor del patrimonio regional".

"Proteger el patrimonio significa también invertir en cultura y en economía, porque estos recursos son motores de turismo de interior, que sigue ofreciendo datos muy positivos para Castilla-La Mancha", ha concluido.