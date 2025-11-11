Llega a Castilla-La Mancha el Veranillo de San Martín con una súbita subida térmica: Toledo alcanzará los 26 grados

Mientras la mitad occidental y Canarias vivirán una semana de lluvias, la vertiente mediterránea entrará de lleno en el Veranillo de San Martín, con una subida súbita de temperaturas.

Entre las máximas de este martes y las que se darán a partir del miércoles podría haber una diferencia de entre 8 y 10 grados en zonas como Castilla-La Mancha, el Cantábrico oriental, mitad este de Castilla y León, Comunidad de Madrid y el norte de Andalucía.

Así ha informado Meteored (eltiempo.es), que ha incluido a Toledo entre las ciudades españolas donde se espera que estos días se superen los 25 grados. En concreto, la capital castellanomanchega llegará a 25 grados este miércoles, mientras que en Ciudad Real se alcanzarán los 25. En Guadalajara llegarán a 23 y tocarán los 22 en Albacete y Cuenca.

A partir del jueves, las máximas volverán a caer en la comunidad autónoma, aunque las mínimas subirán levemente.

Las elevadas temperaturas irán acompañadas de calima procedente del norte de África. El polvo sahariano entrará desde el sur peninsular el miércoles y recorrerá la mitad este peninsular durante el jueves, dejando cielos blanquecinos y puestas de sol rojizas. Llegará a la superficie entre el miércoles y el jueves, pudiendo agravar los síntomas en aquellas personas con patologías respiratorias.

Previsión del miércoles

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha intervalos nubosos de nubes medias y altas.

En el extremo sureste de Cuenca y este de Albacete se esperan intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas y probables nieblas dispersas al final de la jornada.

Los vientos serán flojos y moderados de componente sur, con probables rachas muy fuertes en cumbres del sistema Central durante la tarde.