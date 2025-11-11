Incarlopsa, la DOP Montes de Toledo y Puy du Fou, premiados en la quinta edición de los Premios Columela

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha presentado hoy a los ganadores de la quinta edición de los Premios Columela, galardones que conceden la Fundación Dieta Mediterránea y el Gobierno de Castilla-La Mancha para reconocer la trayectoria y compromiso de personas e instituciones con los valores de la dieta mediterránea.

En esta edición, marcada por la conmemoración del 15º aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, los reconocimientos han recaído en Incarlopsa, la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo y el parque temático Puy du Fou, mientras que el premio especial se otorgará a la cantante albaceteña Rozalén.

El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre, en Toledo. Aunque tradicionalmente coincidían con el Día Mundial de la Alimentación, el consejero ha explicado que este año se ha optado por retrasar la fecha "para hacerla coincidir con una efeméride tan importante como el 15º aniversario del reconocimiento de la Dieta Mediterránea por la UNESCO".

Martínez Lizán ha destacado que Rozalén "ha sido siempre una gran defensora de las costumbres arraigadas en nuestros pueblos, también de las gastronómicas".

Cocina tradicional

Además, ha recordado que la artista ha expresado en varias ocasiones su afición por la cocina tradicional y por el cultivo de su propio huerto, "poniendo en valor los sabores y productos de nuestra tierra".

En la categoría de empresa, el premio Columela ha sido para Incarlopsa, una de las compañías cárnicas más importantes del país, con más de 4.000 empleados y una clara apuesta por la economía de proximidad, la innovación y la sostenibilidad.

El consejero ha subrayado que la empresa "refleja el espíritu de los castellanomanchegos por avanzar en el futuro de una región profundamente rural".

Montes de Toledo

Por su parte, la DOP Montes de Toledo, galardonada en la categoría de institución, celebra este año su 25º aniversario.

Martínez Lizán ha destacado su papel clave en la promoción del aceite de oliva cornicabra, "un producto emblemático y estrechamente ligado al territorio", así como su contribución al fortalecimiento de un sector "que ocupa la primera posición en superficie de leñosos de la región y tiene proyección internacional".

Cultura culinaria

En la categoría cultural, el reconocimiento ha sido para Puy du Fou, por haber convertido la gastronomía en un atractivo más dentro del parque temático, que cuenta con más de 30 espacios de restauración.

"Además de ser un motor turístico, el parque ha sabido integrar la cultura culinaria regional en su oferta, lo que le ha valido el reconocimiento del jurado", ha señalado el consejero.

Compromiso con el medio rural

Martínez Lizán, acompañado por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, ha agradecido la labor de los premiados "por su compromiso con el medio rural y por contribuir a difundir los valores de la dieta mediterránea".

"Todos ellos —ha añadido— se suman a la gran familia Columela, junto con los homenajeados en ediciones anteriores, como los cocineros Pepe Rodríguez y Adolfo Muñoz, la sumiller Cristina Díaz, deportistas como Federico Martín Bahamontes o Andrés Iniesta, y comunicadores como José Ribagorda o el Tractorista de Castilla".

El consejero ha concluido subrayando que estos premios "reconocen el trabajo diario de quienes hacen posible que Castilla-La Mancha siga siendo un referente en producciones agroalimentarias de calidad y en la defensa de la dieta mediterránea".