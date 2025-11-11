Castilla-La Mancha gana 7.180 habitantes en el tercer trimestre del año y su población alcanza los 2,14 millones

Castilla-La Mancha ha ganado 7.180 habitantes en el tercer trimestre del año en comparación con los datos registrados en el conteo anterior, el 1 de julio. Se trata de un incremento del 0,34 % que sitúa a la región como la tercera comunidad que más ha crecido por detrás de Comunidad Valenciana (0,40 %) y Aragón (0,36 %), todas ellas por encima del 0,21 % de la media nacional.

Así se desprende de los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población (ECP) publicados por este martes por el Instituto Nacional de Estadística que sitúa la población de Castilla-La Mancha en 2.140.796 habitantes a fecha 1 de octubre por los 2.133.616 registrados tres meses antes.

Si tenemos en cuenta los datos de hace un año, el 1 de octubre de 2024 esta estadística reflejaba que en Castilla-La Mancha residían 2.117.195, una cifra que sitúa el incremento interanual en 23.601 (1,11 %).

La estabilidad le sienta bien a Castilla-La Mancha



Poco después de conocerse estas cifras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha publicado un post en la red social X donde ha celebrado que la región "avance por encima de la media nacional porque hemos dejado de ser una tierra de paso para convertirnos en un lugar donde la gente elige vivir".

Page, que también se ha hecho eco de que el número de empresas creadas en septiembre aumentó un 23,1 % en septiembre, "el segundo mejor dato histórico para este mes", ha interpretado que "la estabilidad le sienta bien a Castilla-La Mancha".

"Dos noticias muy positivas en el mismo día en que nuestra reforma del Estatuto de Autonomía llega al Congreso, fruto de un trabajo basado en el diálogo y el consenso", ha apuntado.

Estadísticas nacionales

A nivel nacional, los residentes en el conjunto del país también marcan un máximo histórico al alcanzar 49.442.844 personas. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 474.454 personas y en el tercer trimestre de 2025 ha sido de 105.488 personas.

Este incremento en España se ha debido al crecimiento de la cifra de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en el país ha disminuido.

Mientras, la cifra de extranjeros ha aumentado en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324 y la población de nacionalidad española ha aumentado en 26.551.