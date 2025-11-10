Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, la pasada semana en Ciudad Real.

El PP ganaría con claridad en Castilla-La Mancha si hoy se celebraran elecciones generales, con Vox en fuerte ascenso

El PSOE perdería un escaño y la derecha se impondría con contundencia a la izquierda en la región pese a que los 'populares' se dejarían otro diputado.

El Partido Popular ganaría claramente en Castilla-La Mancha si hoy se celebraran elecciones generales, según una encuesta de SocioMétrica publicada este lunes por EL ESPAÑOL.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo obtendría 9 diputados por la región, uno menos que en las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, mientras que el PSOE también se dejaría un escaño y caería de 8 a 7.

El ascenso de Vox sería el dato más destacado: el partido de Santiago Abascal pasaría de 3 a 5 diputados en Castilla-La Mancha, consolidándose como tercera fuerza política en la comunidad.

Así, el bloque de la derecha (PP y Vox) sumaría 13 escaños frente a los 8 de la izquierda, una diferencia muy significativa en una región tradicionalmente conservadora.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Vox se muestra especialmente fuerte en la provincia de Cuenca y en las comarcas más próximas a Madrid, como La Sagra (Toledo) y el Corredor del Henares (Guadalajara).

Feijóo supera a Sánchez en 41 escaños y 6,5 puntos: podría gobernar en solitario con la abstención de Vox

La caída del PSOE se enmarca en un contexto nacional en el que el PSOE solo gana al PP en tres comunidades (Cataluña, País Vasco y Navarra). Según este sondeo, Feijóo supera a Sánchez en 41 escaños y 6,5 puntos, por lo que podría gobernar en solitario con la abstención de Vox

Desde la Transición, el socialismo ha gobernado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha casi de manera ininterrumpida, salvo el periodo 2011-2015 con la 'popular' María Dolores de Cospedal al frente. No obstante, el PSOE castellanomanchego ha tenido siempre un perfil propio, marcado por figuras como José Bono y Emiliano García-Page, este último considerado el barón más díscolo con Pedro Sánchez y defensor de una línea más regionalista y moderada.

En este contexto, la ventaja de la derecha sobre la izquierda en unas hipotéticas elecciones generales sería hoy contundente en Castilla-La Mancha.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 6 y 8 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.