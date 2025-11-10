El PP ganaría con claridad en Castilla-La Mancha si hoy se celebraran elecciones generales, con Vox en fuerte ascenso

El Partido Popular ganaría claramente en Castilla-La Mancha si hoy se celebraran elecciones generales, según una encuesta de SocioMétrica publicada este lunes por EL ESPAÑOL.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo obtendría 9 diputados por la región, uno menos que en las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, mientras que el PSOE también se dejaría un escaño y caería de 8 a 7.

El ascenso de Vox sería el dato más destacado: el partido de Santiago Abascal pasaría de 3 a 5 diputados en Castilla-La Mancha, consolidándose como tercera fuerza política en la comunidad.

Así, el bloque de la derecha (PP y Vox) sumaría 13 escaños frente a los 8 de la izquierda, una diferencia muy significativa en una región tradicionalmente conservadora.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Vox se muestra especialmente fuerte en la provincia de Cuenca y en las comarcas más próximas a Madrid, como La Sagra (Toledo) y el Corredor del Henares (Guadalajara).

La caída del PSOE se enmarca en un contexto nacional en el que el PSOE solo gana al PP en tres comunidades (Cataluña, País Vasco y Navarra). Según este sondeo, Feijóo supera a Sánchez en 41 escaños y 6,5 puntos, por lo que podría gobernar en solitario con la abstención de Vox

Desde la Transición, el socialismo ha gobernado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha casi de manera ininterrumpida, salvo el periodo 2011-2015 con la 'popular' María Dolores de Cospedal al frente. No obstante, el PSOE castellanomanchego ha tenido siempre un perfil propio, marcado por figuras como José Bono y Emiliano García-Page, este último considerado el barón más díscolo con Pedro Sánchez y defensor de una línea más regionalista y moderada.

En este contexto, la ventaja de la derecha sobre la izquierda en unas hipotéticas elecciones generales sería hoy contundente en Castilla-La Mancha.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 6 y 8 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.