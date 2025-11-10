Multas de hasta 60.000 € por tener tus gallinas al aire libre en Castilla-La Mancha: así las puedes evitar

Desde este lunes 10 de noviembre, los dueños de granjas avícolas de Castilla-La Mancha deben confinar a sus aves tras la activación de medidas extraordinarias por parte del Ministerio de Agricultura con el fin de prevenir la propagación de la gripe aviar.

En un primer momento, la declaración de zonas de riesgo afectaba solo a 18 municipios de la región, pero la Junta de Comunidades va a publicar esta semana una orden para extender el confinamiento a la totalidad de pueblos, según ha adelantado el consejero de Agricultura, Julián Martínez.

La decisión responde al aumento de focos de la enfermedad en Europa, el riesgo real de dispersión por aves migratorias y la necesidad de salvar la continuidad de un sector que suma más de 11,6 millones de gallinas en Castilla-La Mancha.

Lizán ha reconocido que se trata de una "medida difícil" para el día a día de las explotaciones, pero a su parecer es la única forma eficaz de evitar nuevos brotes y evitar el sacrificio masivo de aves que supondría la ruina de muchas granjas.

Por otro lado, el consejero ha incidido en que la venta de huevos camperos y ecológicos seguirá permitida, incluso en confinamiento porque el cierre total supondría graves pérdidas de mercado.

El precio del huevo ya se está viendo repercutido por esta crisis de gripe aviar. Durante los últimos seis meses, el precio de una docena ha subido un euro, según la OCU.

Las restricciones que contemplan estas medidas extraordinarias prohíben la cría de gallinas y otras aves de corral al aire libre. Solo excepcionalmente, si no es posible confinarlas, la autoridad puede autorizar el uso de telas pajareras o dispositivos para impedir la entrada de aves silvestres.

Por otro lado, el suministro de agua debe evitar cualquier contacto exterior, y está prohibida la presencia de aves de corral en ferias, certámenes y otras concentraciones ganaderas. Mientras, la cría normal se mantiene siempre separada y con barreras físicas para impedir cualquier contacto directo.

En este contexto, incumplir el confinamiento de las aves expone a los ganaderos a multas que pueden llegar hasta los 60.000 euros, tal y como establece la Ley 7/2020 de Castilla-La Mancha que regula el régimen sancionador para explotaciones avícolas.

Las infracciones leves, que van de 300 a 3.000 euros, contemplan defectos menores de registro, documentos o transporte sin daño. Las graves, que se centran en acciones como omitir condiciones higiénicas, impedir la inspección o no identificar animales, se sancionan con multas de 3.001 a 9.000 euros y pueden conllevar la prohibición temporal de la actividad o el cierre de las instalaciones.

Hasta 60.000 euros pueden suponer las sanciones tipificadas como muy graves en caso de desarrollar acciones de maltrato que cause lesiones o muerte de los animales, prácticas prohibidas, sacrificios ilegales, descomposición de animales o manipulación de identificación.

Los órganos que imponen las multas son el ayuntamiento para las leves, la delegación provincial en caso de graves y las muy graves son competencia de la consejería pertinente.

La combinación de las medidas extraordinarias contempladas en la Orden APA/2442/2006 y la normativa autonómica (Ley 7/2020) establece un sistema de vigilancia y control de las explotaciones extremadamente estricto que puede llevar al cierre de granjas.

Más de 150.000 gallinas se han sacrificado en Castilla-La Mancha hasta el momento por riesgo de gripe aviar, ha informado el consejero de Agricultura. De manera que, si los cientos de granjeros de la región desean proteger su futuro deberán mantener las aves bajo techo y cumplir todas las medidas impuestas.