Castilla-La Mancha convoca seis pruebas para obtener el CAP para conductores de camiones y autobuses en 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará seis pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) destinadas a conductores de camiones y autobuses a lo largo del próximo año 2026. Estas pruebas dan acceso al título obligatorio en toda la Unión Europea para los conductores de camiones con masa superior a 3.500 kilogramos y autobuses.

El CAP acredita la formación obligatoria necesaria para conducir vehículos pesados de forma profesional, complementando al permiso de conducir (C o D). La formación se divide en un CAP inicial y una formación continua que se debe renovar cada cinco años.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que estos exámenes “son una demanda de un sector, como el del transporte, con el que podemos conseguir que, en el ámbito de la logística, que es uno de los motores económicos no solo de Castilla-La Mancha sino del conjunto de España, sigamos nutriendo a las empresas de talento para poder seguir adelante”.

En cuanto a la estructura de la prueba, los exámenes consistirán en un cuestionario de 100 preguntas más tres de reserva y los aspirantes dispondrán de dos horas para contestarlas. Para la admisión a examen se debe haber realizado previamente la validación del curso por la correspondiente comunidad autónoma responsable.

Los plazos de inscripción para las pruebas que se van a realizar son los siguientes: la primera prueba será del 1 al 23 de diciembre de 2025; la segunda prueba será del 1 al 21 de febrero de 2026; la tercera prueba se abrirá del 30 de marzo al 23 de abril de 2026; la cuarta prueba será del 1 al 23 de junio de 2026; la quinta prueba se desarrollará del 1 al 22 de agosto de 2026; y la sexta y última prueba será del 1 al 23 de octubre de 2026.

Las fechas para la realización de los exámenes se fijarán y publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) una vez finalizado cada periodo de inscripción, teniendo en cuenta el número de aspirantes inscrito y confirmada la disponibilidad de las instalaciones adecuadas.