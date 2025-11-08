Don Quijote y Sancho Panza logran 700 apoyos de 25 países para ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

El legado de Don Quijote y Sancho Panza sigue sumando apoyos a nivel internacional para ser reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La propuesta promovida por la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan ha conseguido ya el respaldo de más de 700 personas procedentes de 25 países como Alemania, Estados Unidos, Francia, México, Japón o Argentina.

La candidatura fue presentada en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid destacando la universalidad cultural de los dos personajes creados por Miguel de Cervantes.

Presentación del proyecto de declaración del legado de don Quijote y Sancho Panza como Bien Cultural Inmaterial por la UNESCO. Sociedad Cervantina de Alcázar

Desde la publicación de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' en 1605 y 1615, la figura del caballero y su escudero ha inspirado a escritores, filósofos y artistas de todos los continentes.

La Sociedad Cervantina subraya que Don Quijote simboliza el idealismo y la lucha por las causas justas, mientras que Sancho representa el realismo y la fidelidad. Por ende, sostienen que este legado cultural sigue vigente como una referencia ética y literaria.

Entre las adhesiones, destacan más de 40 cervantistas de prestigio internacional como Abraham Madroñal, José Manuel Lucía Megías, Alfredo Alvar, James Iffland y Hans Christian Hagedorn, además de escritores, científicos, periodistas y numerosas instituciones culturales.

La Sociedad Cervantina de Alcázar ya ha catalogado más de 250 esculturas en todo el mundo y el primer paso será solicitar a la Junta de Castilla-La Mancha la declaración de Bien de Interés Cultural, un requerimiento necesario para formalizar la candidatura a la UNESCO.

La propuesta se enmarca en la categoría de 'tradiciones y expresiones orales' y busca que la región lidere el reconocimiento mundial de dos iconos que ya forman parte del patrimonio cultural de la humanidad.