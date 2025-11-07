Ultimátum de Page al Gobierno de Sánchez: irá al Supremo si no hay reglas de explotación del trasvase antes de Navidad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado un ultimátum al Gobierno central para que publique las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura antes de Navidad. De lo contrario, ha avanzado que la comunidad autónoma acudirá al Tribunal Supremo para pedir la ejecución de la sentencia que marca la implantación inmediata de un caudal ecológico en el tramo medio del río.

Instantes antes de participar en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), que se celebra en Palermo (Italia), el presidente autonómico ha asegurado que si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "sigue mirando para otro lado y ganando tiempo al tiempo" y antes del periodo navideño no se conoce la nueva normativa "por las buenas", Castilla-La Mancha "ejecutará acciones" judiciales con "exigencia de responsabilidad".

Después de que la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, asegurase que las reglas de explotación se conocerían antes de que terminase el mes de septiembre, Page ha insistido en su intención de mantener un encuentro con ella para tratar este tema.

"Me consta que están trabajando con los documentos técnicos que han solicitado al Levante español", ha reconocido el dirigente castellanomanchego, quien ha confiado en que esos informes sirvan para "aportar desde el punto de vista técnico y científico, no político".

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha también ha presentado un documento técnico con base científica que ha calificado de "inapelable" para "empujar y animar" al Ministerio en la toma de decisiones.

Cabe recordar que la última de las seis sentencias emitidas por el Alto Tribunal en este sentido en el mes de mayo, introducía la novedad de implementar los caudales ecológicos de manera inmediata y no escalonada hasta 2027, como marcaban los pronunciamientos anteriores y quedaba recogido en el Plan Hidrológico del Tajo, la normativa sobre la que se tiene que sustentar las reglas de explotación.

Esto se traduce en que una ejecución de sentencia debería marcar un recorte del trasvase mucho más abrupto del que se presupone que emane del Plan Hidrológico y que ya había encendido todas las alarmas en Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Desalación

Por lo demás, Page ha recordado que todos los representantes que asisten a la ARLEM tanto del sur de Europa como de todo el arco del Mediterráneo han hecho una "apuesta por la desalación". En el caso de España, ha refrescado que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se acometió una inversión multimillonaria y la mitad de las plantas están paradas.

Emiliano García-Page en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea, (ARLEM), que se celebra en Palermo (Italia).

"La desalación es el futuro, es probablemente el único futuro para buena parte del Mediterráneo”, ha considerado.

En este contexto, García-Page ha lamentado que en España “durante muchísimo tiempo se ha preferido el agua regalada a el agua desalada, se ha preferido multiplicar por 10 las expectativas de un agua escasísima como es la del Tajo y renunciar a al agua desalada, que además se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros" por "una determinación política clarísima".

No obstante, se ha mostrado convencido de que de un tiempo a esta parte se ha impuesto una "consigna clara en Europa", la del "uso razonable del agua, el uso proporcionado del agua y, por supuesto, el deber moral que tenemos de utilizar toda la tecnología a nuestro alcance y la tecnología hoy más avanzada es la tecnología de desalación España".

PAC

Por último, Page se ha referido a la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC). A este respecto, ha subrayado que se está consiguiendo armar "un frente común en toda Europa del Sur" contra los recortes planteados por la UE y que en su opinión comprometen la cohesión alimentaria y la soberanía alimentaria.

“Lo que está pasando en la Comisión Europea es, desde mi punto de vista, inexplicable, ya que si salió un mensaje claro de las urnas en las últimas elecciones europeas es precisamente consolidar y apuntalar las estrategias a favor del campo. Incluso ponderar y proporcionar mejor los ritmos de la transición hacia la sostenibilidad, y la defensa militar europea no justifica que nos quedemos indefensos en materia alimentaria” ha sentenciado Page.