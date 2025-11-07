PP y Vox enmiendan a la totalidad los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026: "Alejados de las necesidades"

PP y Vox han registrado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que asciende a 12.903 millones de euros y será debatido el próximo jueves 13 de noviembre en el pleno de las Cortes regionales.

Se trata de un trámite con escasas posibilidades de salir adelante, dado que el PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica.

El portavoz adjunto y de Hacienda del PP castellanomanchego, Santiago Serrano, ha anunciado este viernes a través de las redes sociales que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad "en un ejercicio de responsabilidad frente al proyecto agotado y alejado de las necesidades reales de Castilla-La Mancha de García-Page".

Un año más, el @PP_CLM ha presentado enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del @gobjccm, en un ejercicio de responsabilidad frente al proyecto agotado y alejado de las necesidades reales de #CLM de @garciapage.



"El lunes informaremos en rueda de prensa sobre su contenido", ha avanzado en sus redes sociales.

También Vox ha registrado su propia enmienda al considerar que los presupuestos "no responden a las demandas de la sociedad" de la comunidad autónoma.

Según han informado fuentes del grupo parlamentario a EFE, la iniciativa solicita la devolución del texto al Gobierno regional porque "no pueden ser cómplices de unos presupuestos que dan la espalda a los castellanomanchegos".

"Cada día más pobre"

A juicio de Vox, las cuentas para 2026 "solo buscan blindar e incrementar los privilegios de los políticos", mientras los indicadores de pobreza "muestran que Castilla-La Mancha es cada día más pobre".

"Empeoran los índices de pobreza infantil y exclusión social, pero estos presupuestos no revierten esta situación", han añadido, al tiempo que han lamentado que "no hay ningún apartado en el que se pueda encontrar una solución a la pobreza".

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya había anticipado este jueves la presentación de las enmiendas de PP y Vox porque, según ironizó, "es tradición".

Ruiz Molina

"Supongo que presentarán una enmienda a la totalidad porque es tradición", señaló, preguntándose si "para presentarlas se han leído el presupuesto o ya la tenían elaborada incluso antes de que presentáramos el proyecto, o incluso podríamos pensar que al Partido Popular ya le viene redactada desde Génova".

Ruiz Molina insistió en que le gustaría "saber cuál es el proyecto de presupuestos que presentarían tanto Vox como el Partido Popular", aunque ha afirmado que "siempre puedo mirar las de años anteriores y hacerme una idea de lo que van a presentar, que me imagino que será similar".

El titular de Hacienda defendió que las cuentas para 2026 se han elaborado "desde el rigor y la responsabilidad", con un 72 % del gasto destinado a servicios públicos esenciales —sanidad, educación y servicios sociales—, y con el objetivo de "fortalecer la cohesión social, incentivar el crecimiento económico y avanzar en la lucha contra la despoblación".