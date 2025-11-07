Page afea el apego de Murcia por el trasvase: "No hay que consumir recursos escasos donde se puede desalar agua"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido el agua de las desaladoras como alternativa prioritaria de uso en un escenario de estrecheces hídricas. El jefe del Ejecutivo regional ha recordado la importancia de cuidar un bien escaso en gran parte del territorio peninsular, no solo en la esquina sureste.

En aquellos lugares en los que "se puede desalar el agua, no tendría por qué consumirse agua de recursos naturales escasos", ha asegurado. Con esta aseveración, Page ha respondido a una intervención anterior formulada por el representante de Murcia en la Asamblea Regional y Local Euromediterránea que se celebra en Palermo (Italia).

El trasvase, una infraestructura con casi medio siglo de vida, ha perjudicado a "las zonas de donde procedía el agua", ha subrayado el presidente regional. En determinados momentos de carencia, la derivación desde la cabecera del Tajo hacia el Segura "no ha permitido ni siquiera el consumo de población".

Page ha recordado que algunos municipios ribereños han tenido que ser abastecidos con "cisterna" para asegurar el agua de boca. Entretanto, el trasvase mantuvo su funcionamiento y siguió llegando hasta el Levante peninsular.

Desde Castilla-La Mancha se ha insistido en la apuesta por el mar como fuente de aprovisionamiento del recurso. "La desalación no es el futuro: es, probablemente, el único futuro", ha remarcado el responsable autonómico.

"Se ha preferido el agua regalada al agua desalada", ha declarado Page. El presidente regional ha criticado que se haya "preferido multiplicar por diez las expectativas de un agua escasísima, como es la del Tajo", al tiempo que se renunciaba al agua desalada.

Además, el aporte que ha nutrido al Segura "se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros", una cantidad con la que se podrían haber financiado otras alternativas sostenibles y sin tanto impacto para la cuenca cedente.

El jefe de Gobierno de Castilla-La Mancha ha estimado que si España "tuviera todas sus desaladoras en funcionamiento, harían innecesario el trasvase en su conjunto". Según Page, el agua potable resultante equivaldría a "otros tres trasvases que hubiera".