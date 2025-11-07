Castilla-La Mancha pide más fondos al Estado para poder acoger a migrantes: "Son muy insuficientes"

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reclamado este viernes al Estado una financiación "suficiente y estable" para los sistemas autonómicos de protección de menores, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en el Ministerio de Juventud e Infancia.

La titular regional, acompañada por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, ha valorado la disposición del Ministerio para avanzar en la coordinación y dotación de recursos, pero ha advertido que "la estabilidad presupuestaria es esencial para mantener y reforzar los servicios que garantizan la atención a los menores en la región".

García Torijano ha explicado que Castilla-La Mancha se encuentra "prácticamente al cien por cien de ocupación" en sus recursos de atención a la infancia, y que los más de cuatro millones de euros previstos para la región en el reparto estatal son "muy insuficientes" para cubrir las necesidades actuales.

En este sentido, ha recordado que ya se han derivado a la comunidad varias decenas de menores procedentes de Canarias y Ceuta, y que "no sólo debemos atender sus necesidades inmediatas, sino acompañarles en su desarrollo y en su paso a la mayoría de edad".

Colaboración para sostener el sistema

La consejera ha defendido el modelo de hogares de convivencia pequeños—de entre ocho y diez plazas— y el acogimiento familiar como ejes centrales de la política de infancia en Castilla-La Mancha. "Nuestro sistema es garantista y apuesta por la desinstitucionalización. No queremos dar pasos atrás en las atenciones de menores", ha subrayado.

Además, ha solicitado al Ministerio que mantenga la colaboración con Hacienda para garantizar que la financiación continúe más allá de 2025, asegurando así la sostenibilidad del sistema.

Durante la reunión, García Torijano también ha propuesto la elaboración de un plan de acción conjunto con la Fiscalía que garantice que todos los menores trasladados a los recursos autonómicos sean efectivamente menores de edad, con el fin de evitar casos en los que adultos compartan espacios destinados a la infancia. Según ha señalado, la iniciativa ha sido "bien acogida" por el Ministerio.