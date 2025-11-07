Ana Iris Simón, 'El Cautivo' de Amenábar, Álvaro Casares y Ana Obregón, Premios Solidarios de la DO La Mancha

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha prepara una de sus citas anuales más emblemáticas con la entrega de sus Premios Solidarios 2025, en la que serán reconocidos la escritora Ana Iris Simón, la película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, el tiktoker Álvaro Casares y Ana Obregón.

Este es un evento que cumple más de 20 años, donde la Denominación de Origen La Mancha quiere subrayar el talento de aquellas personas en las diferentes facetas del ámbito deportivo, la comunicación o las artes escénicas, con un carácter, además, altruista, ya que la cuantía del Premio (5.000 euros) va destinada a las ONG o asociaciones elegidas por el propio galardonado, dando así un respaldo económico a estos proyectos y visibilidad, ya que estas entidades estarán presentes en el acto, explicando sus proyectos y convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de los premios concedidos por los vinos de calidad manchegos.

La gala, que será conducida nuevamente por la periodista y presentadora de Antena 3 Lorena García, se celebrará en el auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, a partir de las 18:00 horas del próximo miércoles, 12 de noviembre, según ha informado la DO en nota de prensa.

En Comunicación, este año el Premio será para Ana Iris Simón. Natural de Campo de Criptana (Ciudad Real), la periodista, escritora, guionista y crítica social es una habitual colaboradora en diferentes medios de comunicación, alcanzando gran notoriedad y éxito gracias a su primer libro, publicado en octubre de 2020, Feria.

Los 5.000 euros del premio los donará a UNRWA España, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos, que estará también presente en el acto.

En Artes Escénicas, el galardón recae en Álvaro Casares. Monólogista y humorista de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales. En la pandemia se hizo viral en Tik Tok y cada vez tiene más seguidores en Instagram.

Sus vídeos de costumbrismo español, aparte de virales, son imprescindibles para interpretar la realidad social española. Actualmente está de gira con su espectáculo 'Check, un show bien'.

Su premio será para la Fundación AMAI TLP, que cumple 25 años desde su creación y cuyo objetivo es el de apoyar a personas que sufren trastorno límite de la personalidad y a sus familiares.

También en el campo de las Artes Escénicas el Consejo Regulador de la DO La Mancha ha decidido reconocer la película 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, probablemente el fenómeno cinematográfico español del año, que más allá de su polémica, destaca por su gran talento artístico y trata de un episodio poco conocido de la vida de Cervantes, autor de la obra que dio vida a Don Quijote de La Mancha, el cual luce con orgullo el propio logotipo de la Denominación de Origen de los Vinos de La Mancha.

Está todavía pendiente de confirmar la institución a la que hará donación del premio.

Finalmente, el premio honorífico a toda una carrera recaerá en Ana Obregón, la popular actriz, presentadora y guionista que es historia viva de la televisión.

Ha formado parte de series de ficción y participado en programas que han conseguido algunos de los mejores datos de audiencia de la historia de la televisión en España.

También se quiere poner de manifiesto el carácter solidario y la gran empatía demostrada por la premiada, que fue capaz de ponerse al frente de las difíciles campanadas de la pandemia, así como su vertiente solidaria al crear la fundación Aless Lequio en memoria de su hijo.

De hecho, los 5.000 euros del premio los dona a la citada fundación Aless Lequio, que lucha por conseguir una mayor implicación en la investigación del sarcoma de Ewing y otros cánceres poco comunes que afectan a jóvenes, adolescentes y niños.

Finalmente, destacar que al acto, que cuenta con el patrocinio de Globalcaja, asistirán también distintas autoridades castellanomanchegas.