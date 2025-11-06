El PP denuncia el "hachazo" de la Junta de Castilla-La Mancha a las ayudas a los pueblos para programas de mayores

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha denunciado este jueves el "hachazo" de la Junta a las ayudas a ayuntamientos para colaborar en la financiación de programas dirigidos a los mayores.

Así lo ha expresado la secretaria general y portavoz parlamentaria del partido en la región, Carolina Agudo, junto al diputado regional José Martín-Buro y los alcaldes de los municipios toledanos de Fuensalida y Bargas, José Jaime Alonso y Marco Antonio Pérez.

Según Agudo, las ayudas de la Junta a los consistorios para programas de mayores "se han visto reducidas de forma vergonzosa". "Es un área de competencia autonómica que no está asumiendo el Gobierno de Emiliano García-Page y la financiación de actividades está recayendo en los ayuntamientos", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado el "tinte de sectarismo" del Ejecutivo regional afirmando que de 2023 a 2025 en los municipios gobernados por el PP se ha sufrido "un hachazo más brutal todavía".

"Competencia de la Junta"

Por su parte, el alcalde de Fuensalida ha incidido en que la competencia en materia de bienestar social es del Gobierno regional y en que los ayuntamientos lo que hacen es "colaborar para dar los mejores servicios a los mayores".

"El coste del funcionamiento del centro de día de esta localidad, que cuenta con unos 500 usuarios semanales, ronda los 100.000 euros. En años anteriores la Junta ha aportado entre 40.000 y 45.000 euros, mientras que este año se prevé una aportación de 5.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico", ha afirmado.

Además, ha indicado que el programa de envejecimiento activo 'Actívate', que tiene un coste de 29.100 euros, tiene una propuesta de la Junta de 200 euros de ayuda, es decir "el 0,69 % del coste".

Por ello, los 'populares' han solicitado en las Cortes de Castilla-La Mancha el listado de las cuantías y los municipios beneficiarios desde 2019, para "colaborar en la financiación de los gastos de personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos".