Los 11,2 millones donados por Amancio Ortega al Hospital de Parapléjicos costearán un exoesqueleto, un quirófano...

Jesús Fernández Sanz y Mónica Alcobendas han detallado los proyectos que se financiarán con la donación de la Fundación Amancio Ortega.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Amancio Ortega firmaron este pasado lunes un acuerdo de colaboración para financiar una decena de proyectos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, un convenio por el que la institución filantrópica aportará 11,2 millones de euros que se destinarán al desarrollo de diferentes programas de innovación en el centro de referencia para el tratamiento de lesiones medulares complejas en España.

El objetivo de esta aportación es la búsqueda de estándares en tratamientos avanzados que impulsen el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares.

En la mañana de hoy, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la directora gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos, Mónica Alcobendas, han detallado los proyectos que se financiarán con los fondos donados por la Fundación Amancio Ortega.

Fernández Sanz ha agradecido el dinero recibido y ha destacado que en 2017, tras la firma del primer convenio con la Junta, se adquirió tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oncológicas por importe de 14,9 millones de euros. La compra incluyó mamógrafos con tomosíntesis y aceleradores lineales.

La nueva donación se destinará a Parapléjicos, un centro de vanguardia en el ámbito de la atención integral a las personas con lesiones medulares. En su medio siglo de existencia, el centro ha incorporado numerosos avances científicos y tecnológicos para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus pacientes.

Quirófanos, robots y exoesqueletos

Alcobendas ha enumerado los proyectos a los que se destinará la donación. Entre ellos, destaca el quirófano integrado de alta tecnología, que se acometerá con una estimación de 3,7 millones de euros.

"Este quirófano de alta tecnología combinará las funcionalidades de un quirófano convencional con tecnologías avanzadas de diagnóstico por imagen y sistemas digitales, permitiendo la realización de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y convencionales en un mismo espacio", ha destacado Alcobendas.

También se procederá a la renovación de sistemas e instalaciones actuales. En ese sentido, se renovarán sistemas de comunicación paciente-enfermera de última generación, se procederá a la renovación de la unidad de biomecánica y a mejoras tecnológicas del servicio de radiodiagnóstico.

Otro de los proyectos se refiere a la adquisición de sistemas robóticos de alta precisión, que están diseñados para la rehabilitación del hombro, codo y muñeca y permiten una combinación de movimientos activos, asistidos y pasivos.

Además, se adquirirá un exoesqueleto portátil para la mano, liviano y diseñado para pacientes con movilidad limitada en los dedos. Está indicado especialmente para pacientes con tetraplejia incompleta o leve que conservan algo de función motora.

Otro de los proyectos se refiere a la dotación de sistemas de tratamiento de medicina física y rehabilitación, una apuesta tecnológica en favor de procedimientos con mayor precisión, seguridad y eficacia, especialmente en casos complejos de espasticidad y dolor neuropático de origen central o periférico.

Alcobendas también ha destacado el proyecto referente a la formación, capacitación y entrenamiento clínico avanzado mediante simulación. "Servirá para la creación de una sala de simulación clínica, convencidos de que supondrá un salto cualitativo en la formación de nuestros profesionales y alumnos, y, sobre todo, en la calidad de vida de los pacientes".

Investigación renovada

Otro proyecto es la renovación de equipos de la unidad de investigación. La investigación en lesión medular con modelos animales permite replicar el tipo de lesión que sufren las personas. Pero, además, se pueden replicar los métodos de tratamiento para rehabilitación y las pruebas de comportamiento motor y sensorial para estudiar la evolución de la respuesta a los tratamientos experimentales propuestos.

Un proyecto más es la piscina exterior. Actualmente, el hospital dispone de una piscina interior donde se llevan a cabo, en jornada de mañana, tratamientos terapéuticos de rehabilitación y, en jornada de tarde, actividades relacionadas con la natación. La necesidad más reciente pasa por instalar en el exterior del hospital, en unos terrenos recién recuperados, una piscina climatizada.

"Esta piscina exterior podría ser un espacio lúdico-deportivo para pacientes y familiares, en los turnos de tarde, fines de semana y festivos, dentro del marco de humanización de la asistencia, el afán de este hospital por intentar hacer más grata su estancia y acercar, en la medida de lo posible, la normalidad", ha añadido Alcobendas.

Otro proyecto se refiere a la rehabilitación de la mano tetrapléjica con estimulación asociativa que se enfoca en desarrollar y evaluar un programa de rehabilitación intensivo y personalizado, destinado a mejorar la función de la mano en pacientes tetrapléjicos mediante herramientas de estimulación cerebral asociada y sincronizada a estimulación periférica.

También habrá un proyecto destinado a la incorporación de equipos de última generación a la unidad de investigación y habrá otro proyecto de colaboración con el Hospital Universitario de Toledo para el desarrollo de proyectos alineados con la construcción y acreditación de la sala blanca para terapias personalizadas.